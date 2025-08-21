“Necesita afecto, no sabe pedirlo, hay que sabérselo dar”: Alexis García analiza lo sucedido con Nacional y Cardona en la Libertadores

Junto a Alexis Henríquez, Alexis García es uno de los capitanes más importantes que tuvo Atlético Nacional en su historia. Con él llegó el primer título de la Copa Libertadores en 1989 y también disputó otra final de este certamen, en 1995 frente a Gremio. Por eso es una voz más que autorizada para hablar del club verde, y así lo hizo en esta entrevista con EL COLOMBIANO, en la que no solo se refirió a la eliminación del equipo del torneo, sino también a lo sucedido con Edwin Cardona y a otros aspectos del fútbol colombiano.
