A través de una “militarización” de la educación, Bukele pretende reformar las escuelas en El Salvador

En medio de las reformas que ha buscado hacer el presidente Nayib Bukele en El Salvador, la educación ha sido un asunto a modificar en los últimos días. Para eso, el mandatario ha nombrado a la militar capitana Karla Trigueros como su nueva ministra.
La capitana de la Fuerza Armada ya fue posesionada como jefa de la cartera de Educación y ha comenzado a impartir las nuevas órdenes dirigidas al personal administrativo de las escuelas, quienes ya deberán tomar acciones para que los estudiantes cumplan algunas disposiciones especiales.
A través de un comunicado, la capitana Trigueros ha ordenado que los directores deberán recibir “diariamente” a los estudiantes en los portones, donde están obligados a revisar que niños, adolescentes y jóvenes entren al recinto educativo con “uniforme limpio y ordenado” y un “ingreso en orden con saludo respetuoso”