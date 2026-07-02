¿Por qué estaba Vanessa Cortés, novia de Petro, en reunión con León XIV en el Vaticano?

Las últimas semanas de Gustavo Petro en el poder no están lejos de la polémica con la que transcurrió su Gobierno. En fotografías que se conocieron de su visita al Vaticano se observó a Vanessa Cortés Carmona, quien es identificada como la novia del presidente de la República.
Una imagen, difundida por la periodista Vanessa de la Torre, capturó el momento en el que el mandatario compartía con el papa León XIV, con quien sostuvo una reunión durante su visita de Estado a Italia y al Vaticano. Allí se le ve acompañado de sus dos nietas.
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Al fondo, también se ve a su hija mayor, Andrea Petro Herrán, así como al jefe de comunicaciones del presidente, Andrés Camilo Hernández, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez.