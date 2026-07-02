El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron?

El presidente Gustavo Petro fue recibido este jueves por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en una audiencia en la que abordaron la situación sociopolítica de Colombia y América Latina, así como los efectos de los conflictos, el crimen organizado transnacional y el cambio climático.
Según un comunicado oficial del Vaticano, durante las conversaciones sostenidas en la Secretaría de Estado “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.
Además, señalaron que, en la continuación del diálogo, “se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”.