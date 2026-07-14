Así se eliminarán 229 cargos en el gobierno de De la Espriella: desaparecen dos consejerías de Derechos Humanos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio detalles en su última intervención en redes sociales sobre una reducción del Estado, resaltando la finalización de varias consejerías y de alrededor de 229 cargos ligados a la Presidencia. En campaña, el abogado enfatizó la necesidad de una reducción del tamaño del Estado, siendo esto inclusive uno de los puntos de su programa de gobierno “La Patria Milagro”, aunque en dicho plan no daba detalles de cómo se haría dicha disminución. En su tercera alocución como presidente electo, dada en la noche del lunes festivo, Abelardo de la Espriella adelantó sobre un remezón en algunas dependencias de la Presidencia y mencionó los cargos que desaparecerán y los que se transformarán.

Los cargos que desaparecen en la administración de Abelardo de la Espriella

El presidente entrante aseguró en su intervención transmitida a través de las redes sociales que va a “transformar la estructura de la presidencia en un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas, que al final no tienen sentido” y que ahora todo será austero, eficiente y orientado a los resultados. Lea también | Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella “Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí”, aseguró el jurista. Dentro de las primeras entidades en desaparecer, el mandatario electo mencionó la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones serán absorbidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Igual situación se dará para la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Aunque no especificó cuáles, De la Espriella expresó que “las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas” y agregó que sus funciones seguirán siendo desarrolladas por sus diferentes ministerios “para evitar duplicidad y sobrecostos”.

Dentro de las agencias existentes en el ejecutivo nacional están la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, por mencionar algunas. La Unidad de Implementación del Acuerdo Final, una dependencia cuya función es coordinar, asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y los programas derivados de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, firmado con la extinta Farc, también desaparecerá; sus funciones “pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad”, expresó. “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”, sostuvo De la Espriella.

Una de las consejerías que no desaparece es la Consejería Presidencial para las Regiones, la cual se transformaría en la Gerencia de las Regiones. “Tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores de la patria”, concluyó. Con esto, el próximo gobierno eliminaría cerca de 229 cargos y generaría un ahorro aproximado de 10 mil millones de pesos anuales, explicó el presidente electo, agregando que esos recursos se van a destinar “a programas que beneficien directamente a los colombianos”. Siga leyendo | Charles Chapman respondió tras salir del equipo de Abelardo: “Nunca hablé en nombre del presidente electo” Bloque de preguntas y respuestas