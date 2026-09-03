Estas son las primeras medidas del Gobierno de De la Espriella para el sistema carcelario

El presidente Abelardo de la Espriella empezó a dar las primeras puntadas de la gestión que hará frente al manejo de las cárceles del país: un sector que fue parte destacada entre las propuestas y promesas de campaña cuando fue candidato. Se trata de una serie de medidas para que esos establecimientos no sean “centros de operación de las estructuras criminales”. De la Espriella anunció que, por medio del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entregaron nuevos equipos para el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo en Girón (Santander). Le puede interesar: “Los Pepes”, primer grupo criminal que busca sometimiento con el gobierno De la Espriella.

Entre esa dotación se encuentran elementos como cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros especializados para reforzar la vigilancia, las requisas y el control.

“Vamos a cerrarles todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo desde una celda. En las cárceles de Colombia manda el Estado y se cumple la ley”, aseguró el mandatario en su cuenta de X (antiguo Twitter).

La promesa de cárceles al estilo Nayib Bukele

Vale recordar que en la campaña presidencial de la que resultó victorioso Abelardo de la Espriella los problema con el sistema carcelario, sobre todo los que tienen que ver con los delitos que se cometen desde las prisiones. El jefe de Estado prometió construir megacárceles inspiradas en el estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante la campaña aseguró que estos centros penitenciarios estarán diseñados para que “no entre ni la señal de la Santa Cruz”, con el objetivo de frenar las extorsiones que provienen de allí, que serían administradas por concesiones del sector privado. En su plan de gobierno solo habla de “recuperar el sistema carcelario”, pero De la Espriella ha planteado liquidar el Inpec y reemplazarlo por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública. En ese sentido, el hoy presidente de la República también prometió que acabaría con el Inpec. En su plan de gobierno lo consignó así: “Crearemos un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión, que sustituirá al Inpec, una entidad profundamente corroída por la corrupción, la ineficacia y la pérdida de autoridad. Ese nuevo cuerpo estará integrado por veteranos y reservistas, adscritos al Ejército Nacional, para garantizar disciplina, mando, jerarquía, honor institucional y una doctrina de seguridad compatible con la magnitud del desafío”.

Sin embargo, este asunto no ha sido abordado por la Presidencia hasta al momento; en parte, según fuentes del Minjusticia, porque gran parte del personal y los recursos están movilizados a la atención de los desastres por el terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales en Tolima. En ese orden de ideas, tampoco se le ha dado cuerda a otra promesa de campaña: los planes para construir 10 megacárceles, buscando descongestionar las penitenciarías del hacinamiento. Por ahora, el jefe de la cartera, Iván Cancino, ratificó en el cargo de director del Inpec al coronel Daniel Gutiérrez, quien venía ejerciendo esa posición desde el gobierno pasado; y despidió al director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Ramírez, quien entre otras cosas autorizó en su momento el polémico “tarimazo” de los jefes de las bandas de Medellín con Petro en La Alpujarra, el año pasado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambios propone Abelardo de la Espriella para las cárceles de Colombia? Abelardo de la Espriella plantea reforzar la seguridad de las cárceles de Colombia para impedir que las estructuras criminales operen desde las prisiones. Entre sus propuestas están nuevas megacárceles, mayor control tecnológico y reemplazar el Inpec por un nuevo cuerpo penitenciario. ¿Qué tiene que ver Nayib Bukele con el plan de cárceles de Abelardo de la Espriella? El modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador sirvió como referencia para algunas propuestas de Abelardo de la Espriella durante su campaña. El presidente colombiano planteó construir megacárceles con estrictas medidas de seguridad para impedir comunicaciones y delitos desde los centros penitenciarios. ¿Qué pasará con el Inpec durante el gobierno de Abelardo de la Espriella? El plan de gobierno de Abelardo de la Espriella propone sustituir el Inpec por un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión integrado por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública. Hasta el momento descrito en la noticia, esta reforma no había sido implementada. ¿Qué medidas de seguridad tendrán las cárceles de Colombia? Las primeras medidas incluyen equipos para reforzar la vigilancia y las requisas, como cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones y chalecos balísticos. Estos elementos comenzaron a entregarse en el pabellón de alta seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.