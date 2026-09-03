Esta es la hoja de ruta del sector exportador para impulsar la productividad

El sector exportador colombiano tiene una hoja de ruta de seis compromisos para avanzar en la transformación productiva del país. La propuesta fue presentada por Ronald Bakalarz, presidente de la junta directiva de Analdex, durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena.
En el discurso, el directivo fue claro en que las empresas exportadoras colombianas tienen una preocupación central: el país necesita reconstruir su economía y generar mejores condiciones para la inversión, la producción, el empleo formal y las exportaciones.
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Bakalarz sostuvo que la salida a los problemas económicos del país no puede depender de una reforma tributaria tras otra y pidió estabilidad en las reglas de juego para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión de largo plazo.