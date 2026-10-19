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Procuraduría abrió investigación contra directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido; ¿por qué?

El ente de control disciplinario investiga un presunto incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo en esa entidad. En el Consejo de Estado también curda una demanda en contra de su nombramiento.

  • Lina María Garrido fue representante a la Cámara por Arauca durante el periodo 2022–2026. FOTO COLPRENSA
    Lina María Garrido fue representante a la Cámara por Arauca durante el periodo 2022–2026. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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Publicado hace 3 horas Actualizado hace 2 horas
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La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió este lunes investigación disciplinaria contra la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido. El hecho que investiga el ente de control disciplinario aborda una denuncia que advierte que la funcionaria cumple con los requisitos para ocupar ese cargo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el documento de la Procuraduría, el hecho jurídicamente relevante señala que se debe determinar “si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo (...) fue cumplido” y “si se demostró mediante documentos que reflejen la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”.

Entre las órdenes que dio esa entidad para la indagación está la entrega de una certificación laboral de la funcionaria por parte de la ANT. Allí debe constatar la fecha de designación, posesión y renuncia (si es el caso), así como el salario mensual devengado en 2026, las funciones que desempeñó y la última actualización que hizo de su hoja de vida ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La queja instaurada contra Garrido señala que, supuestamente, los documentos aportados por Garrido para su posesión “no corresponden a la realidad”. En ese sentido, asegura que se refiere a los certificados de la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana) porque “el cargo de Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario (...) no existe en esa organización” y porque las certificaciones aportadas para demostrar la experiencia “fue copiada de los manuales de funciones del manual de la ANT”.

En ese sentido, la denuncia expresa que lo anterior se hizo para “hacerlas compatibles con las funciones del manual de la ANT, sin que significativamente Garrido (...) hubiese desempeñado o desarrollado las actividades descritas en ellos”.

Noticia en desarrollo...

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