Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe

Dos organizaciones criminales se concertaron para fraguar el magnicidio contra el precandidato presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay: La Zaga, una banda de la localidad bogotana de Engativá, y la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc que comanda “Iván Márquez” desde Venezuela.
Esta es la principal hipótesis que siguen los investigadores del caso y que tres meses después del atentado les ha permitido encarcelar a siete personas ligadas a las tareas logísticas y operativas del plan. Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó varias fuentes cercanas a la investigación, que mostraron su reticencia por la manera en que se han filtrado hallazgos del expediente, y dejaron entrever que hay algunas inconformidades entre los 150 policías de la Dijín y los agentes del CTI asignados al caso, lo que estaría provocando compartimentaciones de datos, desconfianza interna y una paulatina ralentización de los avances. En promedio, se ha dado una captura cada 13 días (ver la Cronología), una media importante, aunque concentrada en los eslabones más bajos de la cadena de mando, alejados en la estructura ilegal de los autores intelectuales.
De los siete detenidos, dos fueron integrantes de La Zaga: Harold Daniel Barragán Ovalle (“Harold”) y Elder Arteaga Hernández (“el Costeño”). Ellos, presuntamente, se encargaron de reclutar a quienes ejecutaron el ataque y las tareas logísticas, antes y durante el atentado al precandidato presidencial el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de Bogotá.
Es por esto que parte de los investigadores se han dedicado a halar todos los hilos ligados a esta banda que delinque en Engativá, dedicada principalmente al tráfico local de estupefacientes, secuestros y sicariato al mejor postor. En una de las casas que funcionaba como guarida de ese grupo se escondía “el Costeño”, confiado en que la red de campaneros le avisaría si llegaban a detenerlo, pero los contactos le fallaron.
Exmiembros de la Policía Metropolitana de Bogotá explicaron que La Zaga controla plazas de vicio e informantes en los barrios El Muelle, Villas del Dorado, Los Álamos y Villa Teresita, además de los alrededores del aeropuerto El Dorado.
Ahora los agentes están recuperando los expedientes contra esa banda para entender con qué otras facciones trabaja y quiénes son sus verdaderos jefes.
En 2020 fueron capturados siete de sus integrantes en una redada policial, incluyendo a dos cabecillas conocidos como “Álex” y “Yuli”, quienes al parecer ya salieron de la cárcel y ahora son buscados de nuevo para establecer si tienen conexión con el magnicidio.
Fue justamente analizando los contactos de este grupo como se construyó la hipótesis sobre la otra organización involucrada: la Segunda Marquetalia.
El eslabón es un hombre apodado “Daniel” o “David”, quien compartió celda con “el Costeño” en el pasado, en la cárcel de Acacías (Meta), y se cree que es miembro de la columna móvil Teófilo Forero, una célula de los marquetalianos que delinque en la frontera de Huila y Caquetá.
La Policía cree que este personaje se esconde en la zona rural del municipio caqueteño de Belén de los Andaquíes, el sitio en el que pretendía refugiarse Katerine Martínez (“Gabriela”), la joven de 19 años que transportó el arma homicida el día del ataque, y quien ya fue arrestada.