“Descubrimos actividad en Twitter con signos significativos de comportamiento similar al de un bot, también descrito como comportamiento no auténtico coordinado. Además, nuestro análisis no solo reveló que las cuentas estaban conectadas a una red de influencia colombiana favorable a Petro, sino también a varias cuentas clave de influencers/bots desde el 14 de octubre de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021”, se lee en los archivos que se revelaron.

Pese a que desde la Casa de Nariño prefirieron no pronunciarse frente al tema, este tipo de estrategias no son exclusivas de la campaña de Petro, pues también suelen usarlas otros políticos para tratar de posicionar su narrativa en redes, especialmente Twitter.

Hubo estrategias polémicas

Además del presunto apoyo de bots rusos, la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico también se vio involucrada en polémicas en Colombia. La que más revuelo desató fue la de los “petrovideos”, en los que quedaron registradas conversaciones sobre estrategias de comunicación para que Petro sobresaliera al desacreditar a sus competidores.

Uno de los encargados de liderar esta estrategia, según quedó en evidencia en las grabaciones, fue Sebastián Guanumen, líder de comunicaciones que pidió hacer una campaña paralela en la que se apelara a mentiras, injurias y calumnia al hablar en redes sobre los competidores de Petro.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, dijo Guanumen en medio de una reunión.