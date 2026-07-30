Centro Democrático confirmó que sus congresistas pagarán de su bolsillo traslado a Cali para posesión de De la Espriella

En medio del debate que ha generado el traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali y sus costos, la bancada del Centro Democrático informó que sus congresistas pagarán de sus propios bolsillos sus traslados a la capital valluna.

El partido confirmó el hecho a través de un comunicado donde mencionan que dentro de los gastos asumidos por los legisladores estará el transporte, el alojamiento y los demás costos que se deriven de la asistencia al acto de posesión que se desarrollará el viernes 7 de agosto.

En el documento, el partido argumentó que la decisión “es coherente con los principios que defiende el Centro Democrático: austeridad, respeto por el dinero de los colombianos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.

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Asimismo, reiteraron que la asistencia a dicho evento es un acto importante “para la democracia colombiana”. “La Bancada del Centro Democrático reitera su disposición de seguir trabajando por el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por los recursos de los colombianos y el cumplimiento de los principios de transparencia”, concluyeron en el comunicado.