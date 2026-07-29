Dos de los candidatos favoritos para contralor serían cercanos a Gregorio Eljach

La carrera por uno de los cargos con mayor responsabilidad sobre los recursos públicos ya comenzó a definirse entre comparecencias ante las plenarias, reuniones privadas y conversaciones en los pasillos del Capitolio. Aunque oficialmente siguen en competencia diez aspirantes, en el Congreso ya se habla de un grupo reducido de candidatos que hoy concentra las mayores opciones de convertirse en el próximo contralor general de la República, elección prevista para el próximo 12 de agosto, cuando Senado y Cámara se reunirán en sesión conjunta para realizar una votación secreta. En contexto: Próximo desafío de De la Espriella en el Congreso: elección del contralor arranca entre demanda y jugadas políticas Para llegar a ese cargo será necesario obtener la mayoría del Congreso, es decir, alrededor de 142 votos de los 286 congresistas que integran ambas cámaras —dos curules permanecen vacantes (las de Wadith Manzur y Karen Manrique) porque sus titulares no se posesionaron al estar privados de la libertad—. Tras concluir el concurso de méritos, pasadas las audiencias públicas esta semana ante el Congreso, el interés político se ha trasladado a los apoyos que cada candidato ha buscado en los últimos días.

Los nombres que empiezan a tomar ventaja

Aunque la lista continúa integrada por cinco hombres y cinco mujeres, todo indica que la competencia comienza a concentrarse en cuatro nombres: Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo, esta última es ficha del empalme de Abelardo de la Espriella, lo que se interpretó en algunos sectores como un guiño del gobierno entrante en respaldo de la candidata. Tanto Castro como Laverde son señalados en distintos sectores políticos como personas cercanas al procurador general, Gregorio Eljach. De hecho, hace unos días se vio en la Universidad Externado al procurador reunido con Castro y con otra persona más. Eljach conoce de cerca el funcionamiento del Congreso. Antes de asumir la Procuraduría ejerció durante 12 años como secretario general del Senado, cargo que ocupó entre 2012 y septiembre de 2024. Esa trayectoria le permitió construir relaciones con numerosos congresistas; y aunque la composición del Legislativo cambió en más de un 60% para este nuevo periodo, lo cierto es que muchos partidos y líderes políticos son cercanos a él. EL COLOMBIANO consultó al procurador para preguntarle sobre si él estaría “intercediendo” por estos candidatos, pero aún no ha respondido.

Uno de los aspirantes que más respaldo parece reunir es Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor general de la República y quien tendría como principal apoyo al líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Otro de los candidatos que más se menciona en las conversaciones es Andrés Castro, actual personero de Bogotá. Su hoja de vida incluye cargos como contralor de Bogotá, contralor delegado para el sector Justicia y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Este diario conoció que Castro podría estar buscando el respaldo de sectores progresistas. También ha sido mencionado por su cercanía con el excontralor conservador Felipe Córdoba. Es decir, la puja entre Zuluaga y Castro se traduciría en una nueva disputa entre los conservadores Cepeda y Córdoba, similar a lo que ocurrió cuando el partido buscaba escoger candidato presidencial a finales del año pasado y que terminó con la renuncia de Córdoba a su precandidatura. El tercer nombre que aparece con frecuencia es el de Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado. Su trabajo durante varios años en el Congreso le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento del Legislativo y construir relaciones tanto con senadores como con representantes. De acuerdo con versiones reveladas por Cambio Laverde contaría con respaldo de sectores liberales y, particularmente, del senador Lidio García. Aunque en las conversaciones políticas no aparece entre los principales favoritos, algunos reconocen que Luis Enrique Abadía García podría convertirse en un competidor importante. Abadía obtuvo el mejor puntaje del concurso de méritos, con 86,74 puntos, por encima del resto de aspirantes. Sin embargo, aún está por verse si ese resultado logra traducirse en apoyos políticos suficientes para alcanzar la mayoría requerida durante la votación.

Las reuniones ya comenzaron: así se están moviendo

Mientras avanzaban las audiencias públicas, varios candidatos iniciaron reuniones privadas con congresistas para presentar sus hojas de vida, exponer sus propuestas y buscar respaldos antes de la elección definitiva. Uno de esos casos fue el de Diana Carolina Torres García, excontralora de Medellín y Antioquia, quien antes de la posesión del Congreso fue vista en el hotel Grand Hyatt de Bogotá conversando con distintos parlamentarios mientras se daban las reuniones de los compromisarios. En el Capitolio reconocen que la competencia todavía no está definida y que las alianzas podrían cambiar en los días previos a la elección.

Los diez candidatos que siguen en carrera

La lista definitiva quedó integrada por cinco hombres y cinco mujeres. El orden corresponde al puntaje obtenido en la evaluación: Luis Enrique Abadía García (86,74) Andrés Castro Franco (84,61) Jorge Eliécer Laverde Vargas (82,89) Ana Elena Monsalvo Herrera (81,96) Carlos Mario Zuluaga Pardo (81,33) Julián Mauricio Ruiz Rodríguez (77,37) Diana Carolina Torres García (75,73) Amanda Madrid Panesso (74,18) Karol González Mora (69,25) Rosalba Jazmín Cabrales Romero (65,81) Aún no hay mayorías claras varios partidos están pendientes de fijar posición. Siga leyendo: Angie Rodríguez denuncia a Petro: este es el documento en que habla de “violencia de género política”

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