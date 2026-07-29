Dos de los candidatos favoritos para contralor serían cercanos a Gregorio Eljach

La carrera por uno de los cargos con mayor responsabilidad sobre los recursos públicos ya comenzó a definirse entre comparecencias ante las plenarias, reuniones privadas y conversaciones en los pasillos del Capitolio.
Aunque oficialmente siguen en competencia diez aspirantes, en el Congreso ya se habla de un grupo reducido de candidatos que hoy concentra las mayores opciones de convertirse en el próximo contralor general de la República, elección prevista para el próximo 12 de agosto, cuando Senado y Cámara se reunirán en sesión conjunta para realizar una votación secreta.
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Para llegar a ese cargo será necesario obtener la mayoría del Congreso, es decir, alrededor de 142 votos de los 286 congresistas que integran ambas cámaras —dos curules permanecen vacantes (las de Wadith Manzur y Karen Manrique) porque sus titulares no se posesionaron al estar privados de la libertad—.
Tras concluir el concurso de méritos, pasadas las audiencias públicas esta semana ante el Congreso, el interés político se ha trasladado a los apoyos que cada candidato ha buscado en los últimos días.