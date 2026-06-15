Colombia sigue sin conocer sus reservas de petróleo y gas de 2025, ¿qué oculta el Gobierno Petro?

Ya van más de 45 días desde que venció el plazo legal y Colombia sigue sin conocer cuántos años de petróleo y gas le quedan en el subsuelo.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no ha publicado el Informe de Recursos y Reservas (IRR) correspondiente al año 2025, un documento que por decreto debía estar disponible antes del 30 de abril.
El año pasado, el mismo informe se reveló el 27 de mayo de 2025. Hoy es mediados de junio de 2026 y el dato sigue guardado.
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