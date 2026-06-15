¿Código secreto? El curioso tablero que usó Japón en el Mundial para cambiar su juego ante Países Bajos

El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de 2026 dejó una curiosa imagen que generó preguntas entre los aficionados y periodistas, se trata de un tablero con números que el cuerpo técnico japonés mostraba de forma constante desde la banca.
Mientras el partido avanzaba en el estadio de Dallas, asistentes de Hajime Moriyasu, entrenador de la selección de Japón, levantaban un tablero con cifras escritas en gran formato. Según reportes de medios japoneses, el sistema funciona mediante códigos numéricos.