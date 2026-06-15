¿Código secreto? El curioso tablero que usó Japón en el Mundial para cambiar su juego ante Países Bajos

El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de 2026 dejó una curiosa imagen que generó preguntas entre los aficionados y periodistas, se trata de un tablero con números que el cuerpo técnico japonés mostraba de forma constante desde la banca. Mientras el partido avanzaba en el estadio de Dallas, asistentes de Hajime Moriyasu, entrenador de la selección de Japón, levantaban un tablero con cifras escritas en gran formato. Según reportes de medios japoneses, el sistema funciona mediante códigos numéricos.

Lea más: FIFA se echa para atrás y autoriza el español en las ruedas de prensa del Mundial tras la polémica Cada cifra representa una orden específica relacionada con aspectos como la presión sobre el rival, la organización defensiva o la posición del equipo en el campo. De esta forma, los futbolistas pueden recibir indicaciones sin necesidad de acercarse al banco o interrumpir el desarrollo del partido. Durante el partido se observaron números como “45”, “3” y “2”, en redes sociales surgió una interpretación relacionada con el tiempo de juego y los minutos de reposición, debido a la coincidencia entre los números mostrados y el momento del partido. Sin embargo, la selección de Japón no ha explicado públicamente el significado de cada mensaje.

Conozca: Partidazo: Países Bajos y Japón empataron en su estreno en el Mundial 2026; vea los goles Moriyasu, que dirige a Japón desde 2018 y condujo al equipo hasta los octavos de final en Qatar 2022, ha mantenido este sistema de comunicación como parte de su trabajo con la selección. El encuentro correspondía a la segunda jornada del Grupo F y tuvo cambios constantes en el marcador. Países Bajos abrió la cuenta en el primer tiempo, pero Japón logró empatar antes del descanso. En la segunda parte, los neerlandeses volvieron a tomar ventaja y el equipo asiático respondió nuevamente en los minutos finales.

El gol del 2-2 llegó al minuto 88 por intermedio de Keito Ogawa, quien conectó de cabeza un centro desde la banda izquierda. La anotación permitió a Japón sumar un punto y mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Con el empate en Dallas, Japón quedó a la espera de su próximo compromiso frente a Túnez.