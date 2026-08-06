Verónica Alcocer dice que salió del país por “compromisos personales” y que volverá para atender escándalo de Eva Ferrer

Quien fuera la primera dama del país, Verónica Alcocer, afirmó este jueves que está viajando en el extranjero por “compromisos personales agendados previamente”, pero que regresará al país para responder por el más reciente escándalo que sacudió al gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien se está separando. Se trata de los audios de la exconsejera presidencial y antigua colaboradora de Alcocer, Eva Ferrer, en los que sostiene que ella “tiene de testaferros a varios primos” y que el Gobierno “es una banda de criminales”. Le puede interesar: Petro niega las versiones contra su exesposa Verónica Alcocer: “no es cierta la calumnia”. En ese sentido, quien fuera la tercera esposa del actual mandatario aseguró que retornará a Colombia para seguir a disposición de las autoridades judiciales por las revelaciones que hizo Ferrer sobre una presunta red de corrupción de la que estaría detrás Verónica Alcocer.

¿Qué dijo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer?

El pasado 1 de agosto la Revista Semana publicó una serie de audios en los que se escucha a Eva Ferrer Galcerán, quien durante más de dos años integró el círculo de confianza de la entonces primera dama. En ellos hace una serie de señalamientos sobre el funcionamiento interno de ese grupo durante la campaña presidencial de 2022 y los primeros meses del gobierno de Petro, incluyendo presuntas disputas de poder, decisiones reservadas y la forma en que operaba el entorno más cercano de Alcocer.

Así mismo, contienen afirmaciones sobre presuntas entregas de dinero durante la campaña, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y la influencia que, según Ferrer, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado. Una de las acusaciones que hizo la mujer es el supuesto ingreso de recursos durante la campaña presidencial. Afirmó que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros (aproximadamente 7.155 millones de pesos colombianos al cambio actual) a Verónica Alcocer: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”.

En otro momento sostiene que recibió intimidaciones mientras reclamaba pagos pendientes y cuestiona por qué nunca le cancelaron el dinero que le adeudaban: “Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí... Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”. Las grabaciones también incluyen afirmaciones sobre el estilo de vida de la primera dama y los gastos que, según Ferrer, asumía mensualmente, además de presuntos cobros por reuniones y actividades: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales (...) Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”. Sobre Alcocer, también afirma: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le haga la ola”, declaró en los audios divulgados por la revista Semana.

También se refirió también a actividades supuestamente ilegales como poner a nombre de primos sus propiedades. “Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, señaló Ferrer.

¿Quién es Eva Ferrer?

Ferrer nació en Barcelona, España, y se nacionalizó colombiana al inicio del actual Gobierno. Es recordada por su cercanía con Verónica Alcocer, de quien fue asesora de comunicaciones y figura clave en su proyección pública. Llegó al equipo en 2021 para liderar la construcción de su imagen durante la campaña presidencial. Tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, fue nombrada consejera para la niñez. Meses después asumió la Consejería para la Reconciliación. Su papel también fue determinante en algunas de las gestiones diplomáticas de la primera dama, como las visitas oficiales a El Vaticano para encuentros con el Papa Francisco. Sin embargo, su influencia en la Casa de Nariño se vio abruptamente interrumpida tras un escándalo mediático en el que Alcocer la acusó de filtrar un video íntimo grabado en Cartagena, lo que rompió de manera definitiva la relación personal y profesional entre ambas. Tras ese episodio, Ferrer fue marginada dentro del gobierno, cambiada de oficina y eventualmente forzada a presentar su renuncia, decisión que fue impulsada por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2023. Desde entonces, se dedicó a su empresa privada, Eva Ferrer Galcerán SAS, especializada en comunicación estratégica y asesorías. Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer y por qué son noticia? Verónica Alcocer y Eva Ferrer protagonizan una controversia tras la divulgación de audios con acusaciones sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno y la campaña presidencial. Las afirmaciones hacen parte de un caso cuyo alcance depende de las investigaciones de las autoridades. ¿Qué contienen los audios de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer? Los audios incluyen señalamientos sobre presuntos testaferros, manejo de recursos, pagos durante la campaña y decisiones dentro del entorno cercano de Verónica Alcocer. Se trata de acusaciones divulgadas públicamente que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. ¿Quién es Eva Ferrer y cuál fue su relación con Verónica Alcocer? Eva Ferrer es una consultora en comunicación que asesoró a Verónica Alcocer durante la campaña presidencial y luego ocupó cargos en el Gobierno. Su relación terminó tras diferencias internas que derivaron en su salida de la administración. ¿Qué consecuencias podrían tener las denuncias contra Verónica Alcocer? Las acusaciones podrían dar lugar a investigaciones o actuaciones judiciales si las autoridades encuentran elementos suficientes. Mientras el proceso avanza, las afirmaciones conocidas públicamente no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad.