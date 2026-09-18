Este sábado es día de clásicos para los criollos en ligas de Turquía y México; conozca la agenda de los colombianos en el exterior

El Galatasaray de Dávinson Sánchez es el actual líder de la Liga de Turquía, competición donde tendrá hoy uno de los retos más importantes del semestre cuando visite, desde las 12:00 de este sábado 19 de septiembre, al Trabzonspor en el Papara Park. Este partido es uno de los clásicos entre dos equipos que son solamente de Estambul.
Trabzonspor rompió el mercado en verano, llevando al fútbol otomano a la figura del Liverpool en años pasados y de la selección de Egipto, Mohamed Salah. Por los malos resultados, el equipo llevó un nuevo técnico, Thomas Reis.
Con un clima hostil en la previa por parte del local, el Galatasaray de Dávinson se ve obligado a ganar ante más de 40.000 espectadores en contra en el clásico, que además lo reencontrará frente a frente con Mohamed Salah, así como tantas veces se vieron la cara en un Tottenham vs. Liverpool de Premier y en la recordada final de la Champions League en 2019.
El duelo entre Dávinson y Salah promete ser el mejor partido del fin de semana en Turquía. En Colombia se puede ver a través de Disney+.