¿Qué es Revolut y por qué ya tiene 200.000 colombianos en lista de espera?

Revolut recibió la licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un aval que le permitirá operar como banco regulado en el país y que representa el último paso de sus requisitos regulatorios para su lanzamiento. Su llegada significa la competencia del neobanco británico más grande y que podría mejorar precios en Colombia
La compañía tiene previsto iniciar oficialmente sus operaciones en Colombia en 2027 y destinará $146.000 millones, equivalentes a cerca de 32 millones de euros, para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A.
Su llegada introduce un nuevo competidor en un mercado en el que ya tienen una presencia importante los bancos tradicionales y las plataformas financieras digitales.