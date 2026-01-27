¿Por qué la ministra de Comercio apareció en silla de ruedas al anunciar nuevos aranceles a Ecuador? Esto se sabe

El Gobierno de Colombia anunció este martes la imposición de un arancel del 30 % a productos ecuatorianos, una medida adoptada en respuesta al presidente Daniel Noboa, quien aplicó el mismo impuesto a los artículos colombianos, alegando que “en Colombia no están haciendo nada” para combatir el narcotráfico en la frontera.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, fue la encargada de informar sobre la expedición del nuevo decreto en medio de lo que algunos califican como una “mini guerra comercial”.

“Hoy estamos contemplando otro decreto que va a incluir otro tipo de productos provenientes de Ecuador, también con la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que se genere una situación de equilibrio comercial (...) Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Bancoldex, estamos diseñando una línea de crédito para nuestros empresarios exportadores a Ecuador”, afirmó la ministra.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue exclusivamente la noticia económica para ambos países, sino la manera en la que Morales se presentó para informar la nueva medida colombiana, ya que fue vista en silla de ruedas durante el anuncio, lo que generó preocupación en redes sociales sobre su estado de salud.