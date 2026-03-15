“Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

El candidato presidencial Iván Cepeda desató una ola de indignación en Antioquia tras una serie de declaraciones sobre esta región del país, al afirmar que “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Sus palabras se dieron en medio de un discurso de media hora en la Plaza Botero de la capital antioqueña, titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, e incluido en un documento denominado Programa de Gobierno 2026-2030.

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Frente a una multitud, como parte de su campaña política, el aspirante presidencial también se ensañó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en el pasado fue director de la Aeronáutica Civil y gobernador de Antioquia.

“Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”, expresó Cepeda.

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El señalamiento no solo fue dirigido al territorio como tal, sino también a los empresarios, pues en el documento se lee que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”.