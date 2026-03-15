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“Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

El candidato presidencial habría realizado un ataque directo no solo contra la región antioqueña, sino también contra su cultura, sus empresarios y el expresidente Álvaro Uribe.

  • Iván Cepeda dijo que Antioquia es la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”. FOTOS: GETTY- EL COLOMBIANO
    Iván Cepeda dijo que Antioquia es la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”. FOTOS: GETTY- EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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El candidato presidencial Iván Cepeda desató una ola de indignación en Antioquia tras una serie de declaraciones sobre esta región del país, al afirmar que “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Sus palabras se dieron en medio de un discurso de media hora en la Plaza Botero de la capital antioqueña, titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, e incluido en un documento denominado Programa de Gobierno 2026-2030.

En contexto: Iván Cepeda desata la indignación: afirma que Antioquia es la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”

Frente a una multitud, como parte de su campaña política, el aspirante presidencial también se ensañó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en el pasado fue director de la Aeronáutica Civil y gobernador de Antioquia.

“Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”, expresó Cepeda.

Entérese: Uno de cada cinco congresistas electos llega con líos e investigaciones disciplinarias

El señalamiento no solo fue dirigido al territorio como tal, sino también a los empresarios, pues en el documento se lee que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”.

“Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

Las reacciones contra el discurso de Iván Cepeda

Varios habitantes de la región antioqueña interpretaron estas palabras del candidato del “petrismo” como un ataque directo e incluso como una declaratoria de guerra política, pues consideran que estaría señalando a una región que aporta entre el 14 % y el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que se ha caracterizado por dejar en alto el nombre del país ante el mundo con sus cantantes, artistas, teóricos, empresarios, escritores, entre otros.

“Que todo Antioquia sepa de los primeros ataques frontales del señor Cepeda”, escribió el presentador de televisión Hernán Orjuela.

“El plan de Iván Cepeda es una venganza contra Antioquia, sustentada en el odio contra Uribe y toda su dirigencia. Estamos advertidos. Es una declaratoria de guerra política y persecución contra el pueblo antioqueño”, escribió el congresista Hernán Cadavid.

“Los ataques llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”: reacciones a polémica frase de Iván Cepeda sobre Antioquia

“Antioquia es sinónimo de trabajo duro, ‘berraquera’ y capacidad de superar cualquier crisis. Antioquia‑Medellín somos reconocidos por nuestra profunda vocación industrial, comercial y emprendedora, lo que nos ha consolidado como un motor de desarrollo en Colombia gracias a la pujanza, laboriosidad y resiliencia de nuestra gente. Los antioqueños hemos construido nuestro futuro con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público‑privada; los ataques infundados, llenos de odio y resentimiento, no nos intimidarán”, se lee en una publicación de INTERGREMIAL Antioquia.

“¿Antioqueños, ya vieron la referencia de Iván Cepeda a nuestro departamento en su programa de gobierno? No nos queda otro camino que derrotar de manera contundente a la izquierda destructora que nos odia. NI UN VOTO POR CEPEDA EN ANTIOQUIA”, escribió Simón Molina, integrante de Creemos.

“¿Alguien sensato tiene alguna duda de que ese sujeto es un fanático comunista dispuesto a destruir todo lo que se oponga a completar la toma guerrillera de Colombia, empezando por Antioquia, como principal símbolo de libertad, de capitalismo popular y de rebeldía anticomunista? ¡La gran mayoría libre de los antioqueños, que llevamos el hierro entre las manos, porque en el cuello nos pesa, le vamos a dar a ese sujeto y a todo lo que representan, una lección que ni ellos ni el resto de los colombianos olvidarán!”, se lee en un post del abogado Juan David García Vidal.

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