Ángel Barajas gana plata en paralelas en la Copa del Mundo de Antalya y va por otro podio en barra fija

El gimnasta colombiano Ángel Barajas volvió a destacar en el circuito internacional al conquistar la medalla de plata en la final de barras paralelas de la Copa del Mundo de gimnasia artística que se disputa en Antalya, Turquía.
Barajas obtuvo una puntuación de 14.366, resultado que le permitió subir al segundo lugar del podio y volver a dejar en alto el nombre de Colombia en una de las competiciones más importantes del calendario. El oro fue para el japonés Oka Shinnosuke, quien logró 14.700 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del turco Ferhat Arican con una calificación de 14.233.