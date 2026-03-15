¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

El esperado enfrentamiento entre España y Argentina por la Finalissima finalmente no se disputará. El partido, que estaba previsto para el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, fue cancelado tras no alcanzarse un acuerdo entre la Uefa, la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sobre la fecha y la sede del encuentro.
Según informó la Uefa este domingo, durante las últimas semanas se analizaron distintas alternativas para poder llevar a cabo el partido. Sin embargo, ninguna de las opciones logró el consenso necesario entre las partes implicadas. El principal obstáculo surgió cuando el organismo europeo y las autoridades cataríes confirmaron que el partido no podía disputarse en el estadio Lusail, escenario de la final del Mundial de 2022, debido al conflicto bélico que afecta actualmente a Oriente Medio.