¿Quién paga la sede “alterna” de Abelardo de la Espriella en Barranquilla?

Bajo el sol de “La Arenosa” ya están en marcha las obras para la sede “alterna” de la Presidencia de la República. Allí, Abelardo de la Espriella despachará desde la capital del Atlántico luego de que se posesione el próximo 7 de agosto.
Imágenes captadas con dron muestran cómo avanza la adecuación del espacio que funcionará como edificio donde se manejará el poder; no es una construcción que inició de cero.
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Las adecuaciones se llevan a cabo en el histórico Batallón Paraíso, una instalación militar que comenzó a construirse tras la expedición de la Ley 11 de 1935 y que entró en operación en 1938. Cuenta con 51 hectáreas que limitan con barrios residenciales de la ciudad. A lo largo de los años, este recinto se ha convertido en un referente de la ciudad y en el centro de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
Las fotos revelaron en qué va esta adecuación en el norte de Barranquilla, cerca de la Vía 40 —una de las principales arterias de la ciudad—. Sin embargo, surgen interrogantes importantes sobre el origen de los recursos para la obra, su costo y los límites legales de una eventual participación privada en un edificio que sería de carácter público.