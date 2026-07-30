¿Quién paga la sede “alterna” de Abelardo de la Espriella en Barranquilla?

Bajo el sol de “La Arenosa” ya están en marcha las obras para la sede “alterna” de la Presidencia de la República. Allí, Abelardo de la Espriella despachará desde la capital del Atlántico luego de que se posesione el próximo 7 de agosto. Imágenes captadas con dron muestran cómo avanza la adecuación del espacio que funcionará como edificio donde se manejará el poder; no es una construcción que inició de cero. Lea también: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad? Las adecuaciones se llevan a cabo en el histórico Batallón Paraíso, una instalación militar que comenzó a construirse tras la expedición de la Ley 11 de 1935 y que entró en operación en 1938. Cuenta con 51 hectáreas que limitan con barrios residenciales de la ciudad. A lo largo de los años, este recinto se ha convertido en un referente de la ciudad y en el centro de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Las fotos revelaron en qué va esta adecuación en el norte de Barranquilla, cerca de la Vía 40 —una de las principales arterias de la ciudad—. Sin embargo, surgen interrogantes importantes sobre el origen de los recursos para la obra, su costo y los límites legales de una eventual participación privada en un edificio que sería de carácter público.

¿Cómo avanzan las obras?

Según reveló Caracol Radio, la remodelación tendría un avance cercano al 80%. En las obras —en medio del calor costeño— trabajan más de 400 personas, muchas de ellas en jornadas que se extienden hasta las 11:00 de la noche para que todo esté listo antes del 7 de agosto (viernes de la próxima semana).

Según información que también se ha conocido, el edificio de la Aduana también está siendo desocupado —incluidas varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla— para quedar a disposición del equipo de De la Espriella. Allí, según fuentes, despacharían los ministros más cercanos al mandatario electo, quienes tendrían reuniones de alto nivel en el lugar. Es más, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó en entrevista con esa emisora que se busca un espacio desde donde De la Espriella pueda permanecer en la ciudad junto a su principal equipo de trabajo. “Eso es lo que yo también he escuchado, que están buscando espacios en Barranquilla para estar más tiempo acá”, dijo el mandatario local, quien celebró la posibilidad de que el presidente electo (y amigo personal) tenga presencia permanente en la capital del Atlántico. “Sería una bendición para nosotros (...) no solo para Barranquilla, sino para La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, Sa Andrés. Tener un presidente muy cerca de ellos es una posibilidad”, agregó el alcalde. Sin embargo, en redes sociales ya han surgido críticas por esta remodelación, especialmente por la apariencia que tendría la futura sede. Algunos señalamientos apuntan a que el edificio estaría proyectando una imagen similar a la de ciertas estructuras gubernamentales de Estados Unidos y no tanto al estilo más costeño.

¿Y la plata de dónde sale?

El hecho de que las adecuaciones estén en marcha, sin que el mandatario electo haya asumido funciones, generó preguntas sobre el origen del dinero. Ante las críticas, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aclaró que el departamento ha aportado alrededor de 2.000 millones de pesos para las obras de remodelación. También aseguró que se trata de un “hecho histórico” y celebró la decisión. “Realmente estamos muy contentos con las decisiones que ha tomado el presidente Abelardo de la Espriella de tener una de sus sedes de gobierno en Barranquilla. Él precisamente tiene su casa de habitación aquí y tendrá como centro de operaciones (...) Queremos que él tenga todas las comodidades”, dijo en entrevista con Blu Radio. Pero este guiño de De la Espriella a la capital del Atlántico no es nuevo. Desde el clan Char se ha apoyado a “El Tigre” desde su campaña. Y allá vive el presidente electo; tal vez por eso su insistencia por quedarse a dirigir desde “Curramba la bella”. Pero el dinero no sale solo del erario departamental. También se ha ido conociendo que la obra se financia con donaciones privadas, según aseguró Verano. “Son donados la parte de ventanería, de puertas. En fin, eso, realmente la gente lo que quiere es que el Presidente tenga totalmente las comodidades necesarias para que pueda ejercer sus funciones desde la ciudad de Barranquilla”, dijo. Es más, Verano le confirmó a La Silla Vacía que el empresario Christian Daes, megacontratista de la era Char y presidente operativo de Tecnoglass, va a donar “ventanas y puertas”. Esto despeja parcialmente la duda sobre el origen de los recursos, pero abre otra pregunta: ¿es legal que empresarios privados financien adecuaciones en un inmueble que está destinado a convertirse en una sede oficial del Estado? En principio, la respuesta es sí. El artículo 355 de la Constitución establece que ninguna rama u órgano del poder público puede decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Esta prohibición busca impedir la entrega discrecional de recursos públicos a particulares. Sin embargo, la restricción no opera en sentido contrario. Es es, la jurisprudencia y los conceptos de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) han señalado que las entidades estatales pueden recibir donaciones y, en determinados casos, celebrar contratos de donación, siempre que se cumplan los requisitos legales, patrimoniales y de transparencia previstos en el ordenamiento jurídico. De acuerdo con esos criterios, una gobernación, alcaldía o cualquier otra entidad pública puede ser beneficiaria de aportes o bienes provenientes de particulares, siempre que exista un procedimiento formal de aceptación y que la destinación de esos recursos responda al interés público. En diálogo con EL COLOMBIANO, Jorge Hernán Beltrán Pardo, abogado experto en derecho administrativo, contratación estatal y transparencia, señaló que, en principio, las adecuaciones que actualmente se realizan en inmuebles públicos no representarían una irregularidad, siempre que se enmarquen en las funciones legales de las entidades encargadas de su mantenimiento. “Si se tratara de inmuebles de las entidades territoriales, seguramente se podría dar en uso en virtud de un comodato a través de un contrato interadministrativo entre entidades estatales, lo cual es viable a la luz de la ley de contratación pública colombiana”, afirmó. Tal como cantó Joe Arroyo en la mítica En Barranquilla me quedo, el presidente electo parece haber hecho propia esa consigna y decidió trasladar una parte importante del aparato estatal a la capital del Atlántico, algo que no se había hecho antes en la historia de Colombia. Siga leyendo: Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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