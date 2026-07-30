Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad?

La Universidad Santiago de Cali (USC), en la capital del Valle, se está preparando para recibir al presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, que irá para posesionarse en su auditorio principal, el Arena USC, un espacio cerrado.
La definición se dio tras un largo debate en el que se habló de tener el evento en Popayán, Cauca, o si se hacía en una guarnición militar, lo que generó polémica. Aparentemente, el Capitolio Nacional en Bogotá nunca fue una opción para el equipo del próximo primer mandatario.