De la Espriella celebra la aprobación del Senado para posesionarse en Popayán: “La democracia está hablando”

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien en repetidas ocasiones ha insistido en su intención de posesionarse en una instalación militar para “rendir honor a los verdaderos héroes”, enmarcó el resultado de la votación del Senado —que aprobó la posibilidad de que su posesión se realice fuera de Bogotá, aunque no en una guarnición militar— como una muestra de independencia legislativa y de un “nuevo orden” político. En su mensaje escribió: “El Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos”.

Sobre esto, el día de ayer, la plenaria del Senado aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, la proposición para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en un lugar distinto al Congreso de la República. Sin embargo, la sesión terminó sin definir el sitio exacto de la ceremonia. La discusión continuará la próxima semana y aún falta el aval de la Cámara de Representantes. El mandatario electo vinculó la decisión con la agenda que ha denominado el “Acuerdo sobre lo Fundamental”, que incluye seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes y un “Estado pequeño y eficiente”. Según planteó, esos temas representan “la política importante y grande”, mientras que “todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor”. La propuesta de trasladar la investidura presidencial al Cauca —uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado— generó división en el nuevo Congreso. El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, celebró que la posesión se haga en el suroccidente del país. La decisión la confirmó el senador del Centro Democrático, confirmó Cristhian Garcés a través de X. Informó que: “¡La posesión de @ABDELAESPRIELLA será en el Cauca! Con nuestra intervención y voto se logró que en el suroccidente se reciba al Congreso y al presidente electo. Así enviamos un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia y los grupos armados fortalecidos por @PetroGustavo y su fallida política de Paz Total”.

El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical, pero también el Partido Conservador. Durante la sesión de ayer, el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, defendió que la ceremonia de posesión presidencial se realice en el Cauca. De acuerdo con el congresista, la propuesta pretende convertir el acto en un gesto de respaldo a una de las regiones más afectadas por la violencia y expresar el apoyo institucional a la Fuerza Pública. “El mandato de Abelardo De La Espriella tiene todo que ver con el retorno de la seguridad. Nuestra Fuerza Pública ha sufrido y necesita el respaldo de todos los poderes públicos”, aseguró Gómez.

¿Qué sigue ahora?

Así las cuentas, ahora falta que la Cámara de Representantes estudie y vote en plenaria la proposición para que el electo mandatario pueda posesionarse en el Cauca. Dicha sesión se llevará a cabo el 28 de julio próximo. Precisamente, el mandatario electo este 20 de julio, desde Medellín, reiteró su intención de asumir el cargo en una guarnición militar, pese a la oposición del presidente saliente, Gustavo Petro, quien afirmó que no permitirá que la ceremonia se lleve a cabo en ese escenario. Lea también: ¿Abelardo tomará posesión en una sede militar? La última palabra la tiene el Congreso Bloque de preguntas y respuestas: