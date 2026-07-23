Educación financiera sería una materia obligatoria en colegios de Colombia: esto dice el proyecto de ley

El Congreso de la República recibió un proyecto de ley que propone hacer obligatoria la educación económica y financiera en todos los colegios públicos y privados de Colombia, desde el nivel preescolar hasta la educación media.
La iniciativa, radicada el jueves 23 de julio por el representante a la Cámara Santiago Castro, del Centro Democrático y expresidente de Asobancaria, busca crear el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para fortalecer las competencias de niños, niñas y adolescentes en el manejo de los recursos y la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.