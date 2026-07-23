¿Dónde está alias Pocho? El Inpec despeja el misterio de su paradero tras polémica fiesta en Itagüí

Después de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunciara un presunto plan de fuga masiva de los cabecillas que participaron en la polémica fiesta vallenata de la cárcel de Itagüí, las sospechas se concentran hoy en el paradero de dos de ellos: alias Pocho y alias Lindolfo.
Sobre el primero, surgieron diferentes preguntas sobre su paradero. Durante días, la pregunta no tuvo respuesta clara. Noticias RCN reveló documentos del sistema del Inpec que mostraban una contradicción inquietante: hay un registro que certifica que alias Pocho salió de la cárcel de Girón, en Santander, a donde fue trasladado un mes después de la fiesta, con destino a la cárcel de Palmira, pero no hay ninguno que confirme su ingreso a ese penal. El sistema registraba el estado de ese traslado como “ingreso pendiente en espera”.
Ante las preguntas de ese noticiero, el Inpec aseguró que el interno permanecía en Girón. Sin embargo, otras fuentes le aseguraron a RCN que Pocho salió de ese penal el 11 de julio en un vehículo institucional bajo custodia de grupos especiales. La versión oficial y los registros del sistema no coincidían.
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Este jueves 23 de julio, el Inpec despejó parcialmente el misterio: confirmó que alias “Pocho” será trasladado desde La Picota, en Bogotá —donde habría estado recluido— hasta la cárcel de Alta y Media Seguridad de La Dorada, en Caldas, uno de los penales más complejos del país y desde donde, según autoridades, operan algunas de las redes de extorsión carcelaria de mayor impacto. El traslado estará a cargo de los Grupos Especiales del Inpec.
Con esto, se podría elaborar la ruta completa de sus movimientos desde la fiesta: de Itagüí habría sido enviado a Girón, Santander, y, recientemente, llegó a La Picota de Bogotá, desde donde partirá a La Dorada, Caldas.