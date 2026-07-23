¿Dónde está alias Pocho? El Inpec despeja el misterio de su paradero tras polémica fiesta en Itagüí

Después de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunciara un presunto plan de fuga masiva de los cabecillas que participaron en la polémica fiesta vallenata de la cárcel de Itagüí, las sospechas se concentran hoy en el paradero de dos de ellos: alias Pocho y alias Lindolfo. Sobre el primero, surgieron diferentes preguntas sobre su paradero. Durante días, la pregunta no tuvo respuesta clara. Noticias RCN reveló documentos del sistema del Inpec que mostraban una contradicción inquietante: hay un registro que certifica que alias Pocho salió de la cárcel de Girón, en Santander, a donde fue trasladado un mes después de la fiesta, con destino a la cárcel de Palmira, pero no hay ninguno que confirme su ingreso a ese penal. El sistema registraba el estado de ese traslado como “ingreso pendiente en espera”. Ante las preguntas de ese noticiero, el Inpec aseguró que el interno permanecía en Girón. Sin embargo, otras fuentes le aseguraron a RCN que Pocho salió de ese penal el 11 de julio en un vehículo institucional bajo custodia de grupos especiales. La versión oficial y los registros del sistema no coincidían. Entérese: ¿Qué tal? No funcionan las cámaras en la cárcel de Itagüí, donde hubo fiesta de capos Este jueves 23 de julio, el Inpec despejó parcialmente el misterio: confirmó que alias “Pocho” será trasladado desde La Picota, en Bogotá —donde habría estado recluido— hasta la cárcel de Alta y Media Seguridad de La Dorada, en Caldas, uno de los penales más complejos del país y desde donde, según autoridades, operan algunas de las redes de extorsión carcelaria de mayor impacto. El traslado estará a cargo de los Grupos Especiales del Inpec. Con esto, se podría elaborar la ruta completa de sus movimientos desde la fiesta: de Itagüí habría sido enviado a Girón, Santander, y, recientemente, llegó a La Picota de Bogotá, desde donde partirá a La Dorada, Caldas.

El cumpleañero de la fiesta

Paulo Andrés Torres Flórez, máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía, fue el protagonista de la parranda vallenata celebrada el 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí: la fiesta habría sido organizada para celebrar su cumpleaños. El artista vallenato Nelson Velásquez amenizó el evento, al que asistieron más de 100 personas que no estaban privadas de la libertad, entre entradas de autos lujosos, de personas externas sin registrar, garrafas de guardo, viandas e incluso servicio de meseros. Su historial criminal es extenso. Las autoridades lo vincularon con homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de droga y extorsiones en la comuna 13 de Medellín. Su rostro llegó a estar en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fue capturado en marzo de 2019 —hecho que el entonces alcalde Federico Gutiérrez celebró públicamente— y condenado a 20 años de prisión por extorsión agravada y concierto para delinquir. Las autoridades también lo investigan por homicidios, entre ellos el asesinato de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño en 2017.

Su nombre volvió al debate público cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro lo incluyó como vocero suplente en las mesas de paz urbana con estructuras criminales del Valle de Aburrá. Fue precisamente esa condición de vocero la que el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, invocó el 8 de mayo para justificar su primer traslado a Girón. Semanas después, una resolución del Inpec ordenó moverlo a Palmira bajo el argumento de “estímulo por buena conducta”, lo que generó indignación. Ese traslado es el que quedó sin registro de ingreso y que, según la nueva información, no ocurrió por un cambio de planes drástico. Sobre esta noticia: Tras orden de Petro de trasladar a involucrados en parranda de cárcel de Itagüí, solo movieron a cabecilla de menor rango

Otro en la mira

Por otro lado, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla alertó este mismo jueves sobre el posible traslado de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, desde la cárcel de Itagüí hacia La Tramacúa, en Valledupar. Según fuentes del Inpec que contactaron a la cabildante, la entidad adelanta el trámite para ese movimiento —que habría sido solicitado por el propio Lindolfo. Lo que genera suspicacias es el contexto completo: desde el 17 de julio, apenas días antes de que trascendiera la solicitud de traslado, Lindolfo presentó ante los juzgados de ejecución de penas de Medellín una nueva solicitud de libertad argumentando que ya cumplió las tres quintas partes de su condena. El juez la rechazó. ”Entonces surge una pregunta legítima: ¿por qué insiste ahora en ser trasladado a Valledupar?”, señaló Carrasquilla, quien aunque aclaró que no denuncia irregularidades, pidió al Inpec explicar los motivos y garantizar transparencia. Esto, sumado a las denuncias del presidente del Concejo, son las razones por las que estos movimientos generan suspicacia. Alias Lindolfo fue capturado en febrero de 2018 por su rol en La Oficina, estructura ligada al narcotráfico y las extorsiones. Comenzó como reclutador de mujeres para cabecillas de la organización y con el tiempo se convirtió en figura de confianza. Las autoridades también lo identificaron como jefe de la banda Caicedo, a la que atribuyen homicidios, tráfico de drogas, secuestros y desplazamientos en el oriente de Medellín. En septiembre de 2018 suscribió un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó cargos a cambio de reducción de pena.

El Inpec refuerza la seguridad

Ante la denuncia de De Bedout sobre el presunto plan de fuga —que habría sido concebido para ejecutarse antes del 7 de agosto, cuando se posesiona el presidente electo Abelardo de la Espriella, abierto opositor de la política paz total por la que han recibido beneficios—, el Inpec anunció un paquete de medidas de seguridad para la cárcel de Itagüí. Entre ellas: refuerzo de la operatividad con grupos especiales, implementación de tres anillos de seguridad con apoyo del Ejército y la Policía, aumento de requisas a vehículos, visitantes y abogados, y reactivación de las 36 cámaras de seguridad del penal, las cuales llevan tres años fuera de servicio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La Dirección Regional Noroeste del Inpec hará vigilancia permanente con acompañamiento de la Procuraduría. El concejal De Bedout también alertó sobre movimientos sospechosos en el barrio San Francisco de Itagüí, aledaño al penal, donde habrían sido alquiladas viviendas que podrían ser usadas como apoyo logístico para la fuga. La denuncia ya fue radicada formalmente ante la Fiscalía. Desde la mesa de paz urbana, sus representantes descalificaron las denuncias y aseguraron estar comprometidos con buscar acercamientos con el nuevo gobierno para continuar las negociaciones. “No se trata de presos comunes. En Itagüí están recluidos los máximos cabecillas de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá: alias Douglas, Lindolfo, Tom, Carlos Pesebre, Alber, Naranjo y Mundo Malo. Entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes en más de 350 combos en Medellín y su área metropolitana”, advirtió De Bedout. Lea más: Presidente del Concejo denunció presunto plan de miembros de la mesa de paz para volarse de la cárcel de Itagüí antes del 7 de agosto

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