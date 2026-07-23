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¿No superan la derrota? Aficionados argentinos suman más de 89.000 firmas para repetir la final del Mundial

Una campaña creada en Change.org por una aficionada argentina pide a la FIFA revisar el arbitraje de la final del Mundial 2026 y considerar la repetición del partido.

  • 89.000 firmas y contando, la campaña creada en Change.org por una aficionada busca otra final contra España. Foto: captura de pantalla Change.org
    89.000 firmas y contando, la campaña creada en Change.org por una aficionada busca otra final contra España. Foto: captura de pantalla Change.org
  • ¿No superan la derrota? Aficionados argentinos suman más de 89.000 firmas para repetir la final del Mundial
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los aficionados. A pocos días del partido disputado en Nueva York, una petición publicada en la plataforma Change.org ya acumula -a la hora de redacción de esta noticia- 89.037 firmas, con el objetivo de solicitar a la FIFA que revise el arbitraje del encuentro e incluso evalúe la posibilidad de repetir la final.

La iniciativa fue creada por la aficionada Gisela Sánchez, quien cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vincic durante el partido que terminó con el título para España gracias a un gol de Ferrán Torres en la prórroga.

Entérese: ¿Cuánto dinero se llevará España por ganar el Mundial 2026? La millonaria cifra que paga la FIFA

En la descripción de la campaña, la promotora sostiene que el partido tuvo decisiones arbitrales que, según ella, afectaron el desarrollo del juego. Sin embargo, las acusaciones no están acompañadas de pruebas verificadas ni de evidencia que respalde las afirmaciones de corrupción.

El Mundial de fútbol es uno de los eventos deportivos más esperados y emocionantes del mundo. Millones de fanáticos de todo el planeta se reúnen para apoyar a sus equipos nacionales y disfrutar de un espectáculo deportivo justo y emocionante. Sin embargo, la reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido”, señala el texto publicado en la plataforma.

¿No superan la derrota? Aficionados argentinos suman más de 89.000 firmas para repetir la final del Mundial

La petición también afirma que “varios videos circulan en las redes sociales mostrando decisiones del árbitro que claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido”. No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas verificadas que sustenten esas acusaciones ni la FIFA ha informado sobre una investigación relacionada con esos señalamientos.

Lea más: Video | ¿Era gol? Así fue la anotación que le anularon a España y otras polémicas en la final del Mundial

En otro de los apartados, Sánchez sostiene que “No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte”. Además, pide que la FIFA “revise estos incidentes con seriedad y transparencia, y que considere repetir la final”.

¿Puede repetirse la final del Mundial?

Aunque la petición continúa sumando apoyos, este tipo de campañas ciudadanas no tiene validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial.

De acuerdo con la normativa deportiva, la repetición de un partido solo podría darse en circunstancias excepcionales previstas en los reglamentos o por decisión de los órganos competentes del fútbol internacional, escenarios que no dependen del número de firmas reunidas en plataformas digitales.

La campaña argentina se suma a otras iniciativas similares surgidas durante el Mundial 2026. Tras la semifinal entre Francia y España, otra petición en internet superó las 82.000 firmas para solicitar la repetición de ese encuentro por una jugada previa al penalti que abrió el marcador. Esa solicitud tampoco produjo cambios en el desarrollo del torneo.

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En contraste, la selección argentina sí enfrenta una investigación disciplinaria de la FIFA por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026. En la pelea estuvieron involucrados los jugadores Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, Gavi, Rodri y Eric García, además de Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina. Dependiendo de las conclusiones del proceso, la FIFA podría imponer multas, suspensiones para jugadores o miembros del cuerpo técnico, apercibimientos y otras sanciones.

Siga leyendo: FIFA abre investigación por la pelea protagonizada por Argentina tras la final del Mundial 2026

Bloque de preguntas y respuestas:

No. Las peticiones en plataformas como Change.org no tienen efectos jurídicos ni reglamentarios sobre las decisiones de la FIFA. La repetición de un partido solo podría darse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos.
¿La petición presenta pruebas que demuestren las acusaciones contra el árbitro?
No. El texto de la campaña afirma que existen videos que evidenciarían irregularidades, pero no aporta pruebas verificadas que respalden las acusaciones de corrupción o compra del árbitro.
¿Quién creó la petición para repetir la final del Mundial 2026?
La iniciativa fue creada por Gisela Sánchez, una aficionada argentina, a través de la plataforma Change.org, donde solicita que la FIFA analice el arbitraje del partido.
No. Las peticiones en plataformas como Change.org no tienen efectos jurídicos ni reglamentarios sobre las decisiones de la FIFA. La repetición de un partido solo podría darse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos.
¿La petición presenta pruebas que demuestren las acusaciones contra el árbitro?
No. El texto de la campaña afirma que existen videos que evidenciarían irregularidades, pero no aporta pruebas verificadas que respalden las acusaciones de corrupción o compra del árbitro.
¿Quién creó la petición para repetir la final del Mundial 2026?
La iniciativa fue creada por Gisela Sánchez, una aficionada argentina, a través de la plataforma Change.org, donde solicita que la FIFA analice el arbitraje del partido.
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