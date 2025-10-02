Petro en X: 22 mensajes por Palestina en 24 horas y ni uno sobre la crisis de orden público en Colombia

El pasado 30 de septiembre, el presidente Gustavo Petro publicó en su red social X una imagen creada mediante inteligencia artificial. A primera vista, cualquiera habría pensado que se trataba de un líder palestino, pero no, era el mandatario colombiano cubierto con prendas alusivas a ese país, acompañado en el fondo por los colores negro, rojo, blanco y verde de la bandera palestina. La fotografía estaba acompañada de la frase: “Del pueblo yemení”. Fue uno de sus más recientes actos de apoyo con Palestina en medio de la guerra con Israel.
No ha sido un gesto aislado. Con el paso de los días, el jefe de Estado ha incrementado sus mensajes de simpatía hacia la causa palestina, un territorio que enfrenta la ira de Israel tras el ataque perpetrado por Hamás en octubre de 2023, que dejó cientos de civiles asesinados y a decenas de rehenes aún en cautiverio.