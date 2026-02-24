El llamativo y exitoso modelo carcelario de Pasto: los presos salen a las calles sin fugarse ¿Cómo lo lograron?

El Ministerio de Justicia y del Derecho destacó el inédito esquema de resocialización de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Pasto, en el barrio La Esperanza, durante la inauguración de nuevos talleres productivos para los internos, quienes actualmente salen a las calles para realizar labores de mejoramiento de infraestructura pública y demarcación vial sin registrar intentos de fuga.
