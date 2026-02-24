Nació el primer bebé tras el trasplante del útero de una donante fallecida: “Es un milagro”

El sueño de ser mamá nunca se vio frustrado. Durante el pasado mes de diciembre de 2025, el Hospital Queen Charlotte y Chelsea de Londres fue el escenario de un hito médico sin precedentes en el Reino Unido.
Hugo Powell, un bebé de 3.1 kilos, llegó al mundo mediante cesárea, convirtiéndose en el primer hijo de una mujer nacida sin útero que logra gestar gracias a un órgano procedente de una donante fallecida.