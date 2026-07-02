Entre cordialidad y advertencias: así fue el primer cara a cara del empalme entre Restrepo y Ávila

La expectativa ya se saldó. El primer encuentro entre los delegados del gobierno entrante y el saliente para el proceso de empalme se materializó este jueves, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se encontraron en la Casa de Nariño para iniciar formalmente el proceso de transición. Antes del encuentro, Restrepo aseguró que llevaron “una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales que espero se reúnan desde el día de mañana con los comités sectoriales del gobierno actual”, afirmó Restrepo. Y detalló que el proceso se desarrollará en dos etapas. La primera estará enfocada en la entrega de información por parte del gobierno saliente, mientras que la segunda permitirá realizar consultas más detalladas sobre cada uno de los sectores. “Tenemos que arrancar desde el mismo día de mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas, en donde exista la posibilidad de recoger información y poder, a partir de una primera etapa de entrega de información, realizar un conjunto de preguntas y revisiones en detalle”, explicó.

Una reunión “amable”

Luego de que Ávila y Restrepo se encontraran en la Casa de Nariño, ambos salieron a dar, por separado, declaraciones sobre el diálogo que sostuvieron en este primer encuentro de empalme. Por el lado del ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio inicio a la rueda de prensa diciendo que el encuentro con Restrepo fue una reunión “amable”. Además, señaló que recibió de “el doctor José Manuel Restrepo una directiva presidencial que emití en el día de ayer, en la cual se instruye al conjunto de los ministerios y los departamentos administrativos para hacer la coordinación de este proceso con los equipos que va a presentar el equipo de empalme del gobierno entrante”, señaló. El ministro indicó que ya fueron definidos tanto los integrantes del comité nacional como los representantes que participarán en los comités sectoriales de cada ministerio y departamento administrativo para hacer esta transición. Ávila también hizo un llamado para que el proceso se desarrolle en un ambiente de respeto institucional y sin confrontaciones públicas. “Hemos reiterado que este proceso debe darse en el marco del respeto y especialmente del respeto por el presidente de la República. Debe ser un proceso que invitamos a que sea tranquilo, a que no sea tanto en función de nuevos titulares en los medios y más en función de recibir la información que va a ser necesaria para el gobierno entrante”, dijo.

”No es para nosotros solamente un tema protocolario”: Restrepo

Por su lado, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo entregó detalles, desde su mirada, sobre este primer encuentro. Dijo que el proceso estará marcado por la transparencia, el acceso a la información y un seguimiento especial a posibles riesgos en la gestión pública. Restrepo afirmó que la conversación se desarrolló en un ambiente institucional, aunque insistió en que el empalme debe servir para verificar tanto oportunidades como eventuales problemas que puedan afectar la transición. Según explicó, el equipo del nuevo gobierno no ve el empalme como un trámite meramente formal. “El empalme que estamos iniciando en el día de hoy no es para nosotros solamente un tema protocolario, es un informe de verificación de oportunidades, pero también de riesgos reales en la gestión pública”, dijo. Durante la reunión, Restrepo manifestó sus preocupaciones relacionadas con decisiones que podría tomar la gestión de Gustavo Petro antes de dejar el mando en Casa de Nariño y la actual administración. “He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado”, aseguró. En ese sentido, indicó que le trasladó a Ávila inquietudes sobre contratos, nombramientos y cambios administrativos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “He puesto de presente las inquietudes y preocupaciones de contratos millonarios de largo plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios también estructurales en entidades y en plantas, de nombramientos de última hora”, sostuvo.

La propuesta de Petro