Hoy arranca el empalme: Abelardo de la Espriella llega con condiciones

A las 10:00 de la mañana de hoy está programado el primer encuentro oficial entre delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, para dar inicio al proceso de empalme. Sin embargo, la expectativa por la reunión está marcada por un ambiente de desconfianza mutua, fuertes declaraciones cruzadas y nuevas condiciones planteadas por el gobierno entrante para avanzar en la transición.
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El encuentro se realizará en la Casa de Nariño y fue convocado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además fue designado por Petro como coordinador del proceso de empalme y actualmente ejerce como presidente encargado mientras el mandatario se encuentra en Roma.
Aunque se trata del primer acercamiento formal entre ambas administraciones, ninguno de los dos presidentes estará presente. Petro permanece en el exterior y De la Espriella ya había anunciado, mediante un comunicado divulgado el pasado 26 de junio, que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión, una decisión inédita en las transiciones presidenciales recientes del país.