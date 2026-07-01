Hoy arranca el empalme: Abelardo de la Espriella llega con condiciones

A las 10:00 de la mañana de hoy está programado el primer encuentro oficial entre delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, para dar inicio al proceso de empalme. Sin embargo, la expectativa por la reunión está marcada por un ambiente de desconfianza mutua, fuertes declaraciones cruzadas y nuevas condiciones planteadas por el gobierno entrante para avanzar en la transición. En contexto: Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses El encuentro se realizará en la Casa de Nariño y fue convocado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además fue designado por Petro como coordinador del proceso de empalme y actualmente ejerce como presidente encargado mientras el mandatario se encuentra en Roma. Aunque se trata del primer acercamiento formal entre ambas administraciones, ninguno de los dos presidentes estará presente. Petro permanece en el exterior y De la Espriella ya había anunciado, mediante un comunicado divulgado el pasado 26 de junio, que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión, una decisión inédita en las transiciones presidenciales recientes del país.

El #EmpalmeAnticorrupción es el primer paso para construir un gobierno transparente e íntegro.



Para este proceso son más de mil colombianos que estarán al frente de 22 sectores que recogen distintas problemáticas de nuestra sociedad, además de la conformación de un Grupo Élite... pic.twitter.com/NYLls6hrtl — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 30, 2026

Del otro lado, Ávila dijo que “no hay cogobierno” mientras se desarrolla el empalme y que el Ejecutivo mantiene plenamente sus funciones hasta el próximo 7 de agosto. “Podemos hacer dos tipos de empalme: uno confrontacional o uno tranquilo. No hemos percibido que esa sea la intención del nuevo Gobierno”, agregó el funcionario el martes. Sin embargo, sus declaraciones se vieron empañadas por un llamado a la “desobediencia civil pacífica” que hizo horas antes el excandidato presidencial y próximo líder de la oposición en el Congreso. Iván Cepeda señaló que invitaba a sus votantes a tomar esa misma postura que, en sus palabras, “implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”. Lo dijo refiriéndose a la nacionalidad estadounidense del mandatario electo y a sus supuestos vínculos con organismos de inteligencia de ese país.

Quien sí liderará la representación del gobierno entrante será el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, encargado de coordinar el empalme. Ayer, Restrepo pidió a la administración saliente que la reunión sea pública, que se grabe y que sea “lo más rápido posible para que empiecen ya los grupos de trabajo en las comisiones”, según dijo en entrevista con El Tiempo. Y luego salió a poner otras condiciones, que publicó en su X.

¿Cuáles fueron las seis condiciones que puso el equipo de De la Espriella?

En el documento, Restrepo afirma que la transición debe comenzar con “serenidad y firmeza”. La primera solicitud consiste en activar formalmente el equipo coordinador designado por el presidente Petro para el empalme y establecer un canal institucional permanente entre el ministro Germán Ávila y la coordinación encabezada por Restrepo. En segundo lugar, pide que cada ministerio, departamento administrativo y entidad nacional designe dos funcionarios responsables de servir como enlaces técnicos para facilitar el intercambio de información, la coordinación documental y la programación de reuniones. La tercera condición busca dejar claro que, aunque existan esos enlaces, la responsabilidad administrativa y jurídica sobre cada entidad seguirá recayendo en los actuales representantes legales. El cuarto punto propone que toda la información entregada siga criterios homogéneos, de manera que los documentos, bases de datos e informes tengan formatos estandarizados que permitan verificar fácilmente su contenido y trazabilidad. Como quinta medida, solicita acordar con cada entidad un cronograma de reuniones, entrega de documentos y demás espacios durante todo el periodo de transición. Finalmente, Restrepo plantea establecer protocolos específicos para el manejo de información sensible, reservada o estratégica. En la misma comunicación también anuncia que la Procuraduría y la Contraloría fueron invitadas a acompañar el proceso, con el propósito de garantizar transparencia y vigilancia de entes de control durante el empalme.

Hay un ambiente distante

El ambiente político que rodea la transición dista del observado en otros cambios de gobierno. Desde el equipo de De la Espriella, por ejemplo, persisten las dudas sobre la información que recibirá la nueva administración. Uno de los principales voceros de esa posición ha sido Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional y uno de los hombres más cercanos al presidente electo. Según Gómez, el equipo entrante no confía plenamente en los datos que suministre el gobierno saliente y, por esa razón, desde hace semanas ya se había adelantado una estrategia paralela para recopilar información directamente de las entidades públicas. “Desde Salvación Nacional hemos presentado 167 derechos de petición a todas las entidades del nivel central porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción”, aseguró. En conversación con EL COLOMBIANO, Gómez explicó que existen al menos doce áreas consideradas críticas para el nuevo gobierno, especialmente las relacionadas con la ejecución presupuestal, las finanzas públicas y los contratos por prestación de servicios. Por su parte, Restrepo señaló que uno de los principales focos de preocupación es el Ministerio de Defensa. Según explicó en La FM, existen dudas frente a decisiones de última hora relacionadas con la compra de equipamiento militar, cuyos montos oscilarían entre los 8 y 13 billones de pesos. “No son decisiones millonarias, sino billonarias. Detrás de esas grandes compras hay dudas. Son hechas a última hora y son compromisos gigantescos que dejan al gobierno entrante, sobre la base de negociaciones donde existen inquietudes sobre cómo ha sido el proceso”, afirmó. El vicepresidente electo también expresó preocupación por los nombramientos provisionales realizados en la Cancillería. A su juicio, se han presentado “abusos” en la designación de funcionarios, lo que podría traducirse en un “atornillamiento” de personas cercanas al actual Gobierno. En resumen, dijo que buscarán información oculta y cifras maquilladas.

¿Cómo se hará el empale?