¿Quién es el primer narco colombiano pedido en extradición por EE. UU. al gobierno de De la Espriella?

Estados Unidos habría enviado su primera solicitud de extradición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El Tiempo informó que se trata de Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, un señalado capo invisible que sería pariente del clan narcoparamilitar Rendón Herrera, ligado al clan del Golfo. Está preso en la cárcel de Cómbita, Boyacá.
La Fiscalía lo capturó en Medellín en febrero y estaba siendo buscado por la Guardia Civil Española, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial. Cabe recordar que, en enero de 2023, González se entregó a las autoridades.
Adicionalmente, el caso contra “Medio Labio” estaría vinculado a una operación internacional de lavado de activos que involucra a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, ambos presos.