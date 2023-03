“Nos sentíamos más seguros con Duque”: Londoño armó polémica

Pese a que se retractó más tarde y aseguró que había sido mal interpretado, el comentario cayó como un baldado de agua fría en Presidencia no solo porque ese fue uno de los puntos más criticados del Gobierno Duque, sino porque el actual jefe de Estado llegó al poder ondeando las banderas de la paz y de la seguridad para sus firmantes.

El segundo tema -que está directamente relacionado con el anterior- tuvo que ver con un comunicado de las disidencias del Estado Mayor Central en el que aseguraron que varios excombatientes del ETCR de Mesetas, Meta, estarían aliados con el ELN y la Segunda Marquetalia, un hecho que, según ellos, habría motivado el desplazamiento forzado de por lo menos 40 familias de ese lugar. Textualmente, el EMC dijo en un comunicado que “los sucesos originados por el pedido a los excombatientes de la antigua zona veredal Mariana Páez de abandonar la región, obedecen a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia”.

Según ellos, “en reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto. Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona. Se les dijo, si quieren luchar que se uniformen para la guerra y no se mezclen con la población civil”.

Le puede interesar: Fiscalía suspendió más órdenes de captura de los disidentes de “Iván Mordisco”

Pero la versión de Comunes, que fue verificada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, es muy distinta y no tiene nada que ver con las supuesta participación de los exFarc en esos conflictos.

Según el alto comisionado, Danilo Rueda, las amenazas fueron ciertas y estuvieron a manos del EMC por lo que anunció todo un despliegue de acciones sociales y militares para proteger a los firmantes.

Este viernes, apenas cuatro días después de que Rueda respondiera así, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le ordenó al Gobierno presentar un plan de seguridad robusto para proteger a esos firmantes.