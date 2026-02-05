Denuncian en la Procuraduría a superintendente Beatriz Gómez, esposa del MinSalud, por injerencia en EPS y hospitales pese a estar impedida

Una denuncia por presunta intervención irregular en hospitales y EPS, a pesar de que existe un conflicto de interés, fue radicada ante la Procuraduría contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La denuncia la dio a conocer la congresista Jennifer Pedraza, quien la interpuso ante la Procuraduría al considerar que la funcionaria habría incurrido en posibles faltas disciplinarias por abuso de poder y conflicto de interés, al participar en actuaciones donde existía un interés directo del Ministerio de Salud, cartera que es dirigida por su esposo desde el 2023.

La injerencia en hospitales

De acuerdo con Pedraza, Consuegra habría tenido injerencia en al menos cuatro hospitales y dos EPS, aun cuando ella misma habría reconocido su impedimento para intervenir en ese tipo de decisiones. “Es un hecho notorio: Beatriz es funcionaria, también esposa del ministro Jaramillo. Pese a este vínculo y al impedimento que ella firmó con su puño y letra, reconociendo que el interés del MinSalud le impide actuar, ha tenido injerencia directa en hospitales y EPS”, afirmó la congresista. Entre los casos documentados, a los cuales EL COLOMBIANO tuvo acceso, se encuentra el del Hospital Nazareth de Uribia (La Guajira), donde Gómez Consuegra habría participado activamente en la resolución de intervención forzosa y emitido un concepto favorable para el nombramiento de la agente interventora. También figuran el Hospital Local de Cartagena de Indias (Bolívar) y el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E. (Valle del Cauca), donde, según la denuncia, la funcionaria posesionó a los interventores.

Beatriz Gómez personalmente posesionó al interventor del Hospital Local de Cartagena de Indias. Foto: Cortesía.

Otro de los episodios señalados corresponde al Hospital María Inmaculada (Caquetá), donde la firma y el cargo de Consuegra aparecen en procesos de intervención, a pesar de que su propio impedimento le prohibía participar en estas actuaciones.

Intervención de EPS como Emsanar y Sanitas

La denuncia de la representante también incluye la presunta participación de la funcionaria en discusiones clave sobre la intervención de EPS como Emsanar y Sanitas, asuntos en los que ella misma habría reconocido la existencia de un interés directo del Ministerio de Salud y, por ende, de su esposo. Según Pedraza, la esposa del ministro de Salud incluso habría intervenido en la aprobación de la terna para el interventor de Sanitas. “¿Cómo puede vigilar con neutralidad lo que le interesa al Ministerio de su pareja?”, cuestionó la congresista, al insistir en que estos hechos comprometen la independencia y transparencia de la Superintendencia de Salud. Pedraza solicitó formalmente a la Procuraduría que se abra una indagación disciplinaria, al señalar que la Ley 1952 de 2019 prohíbe expresamente que los servidores públicos intervengan en asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, lo que podría derivar en una eventual sanción.