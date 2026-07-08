Eljach les pide a Petro y De la Espriella que sigan el empalme: “Estamos en una legítima transición”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la tensión que vive el país tras las elecciones presidenciales y legislativas, e hizo un llamado a los gobiernos saliente y entrante a cumplir con rigor las normas que regulan el proceso de empalme. “Estamos asistiendo a una legítima transición democrática luego de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de la historia se expresó de manera libre en las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos”, afirmó el funcionario. Conozca: Presidente De la Espriella tras suspensión del empalme: “no podemos estar sentados con una banda de golpistas”

Además, recordó que el empalme es un proceso obligatorio y estratégico, “orientado a entregar formalmente la Administración Pública, sus recursos, los asuntos pendientes, los riesgos, logros y soportes documentales”. En ese sentido, indicó que la Procuraduría acompañará el proceso a solicitud del Comité Nacional de Empalme del Gobierno: “El Comité Nacional de Empalme del Gobierno ha pedido a la Procuraduría acompañamiento del proceso y he dispuesto las medidas conducentes a ese propósito”.

El jefe del Ministerio Público reiteró que el nuevo mandatario asumirá funciones el próximo 7 de agosto, “como lo ordenan la ley y la Constitución”, y aseguró que la oposición “cumplirá su papel” dentro de las normas democráticas vigentes. Finalmente, Eljach se refirió al ambiente político que atraviesa el país en este momento, en medio de la creciente tensión que llevó a la decisión de suspender el empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. “Exhorto a todos los sectores políticos y de opinión a superar la polarización para canalizar el pluralismo ideológico hacia debates de altura democrática programática, robusteciendo la legitimidad de las instituciones”. Y cerró haciendo una invitación a toda la ciudadanía, para que en estos momentos de polarización y de discrepancia política, se pueda construir un consenso. “Hoy les propongo a todas las colombianas y los colombianos adentrarnos en una paz democrática que nos permita construir el consenso civilizado y el respeto a las instituciones”. Entérese: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”: entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

¿Qué se decidió?

Este martes en la mañana, Abelardo anunció que suspendería las mesas de empalme en todos los ministerios y entidades estatales por la reiterada posición de Petro de desconocer, sin pruebas, los resultados electorales del pasado 21 de junio en los que perdió su candidato Iván Cepeda. El presidente electo emitió en redes un video desde su despacho en Barranquilla y calificó al actual Ejecutivo como “el gobierno golpista de Petro” y acusó al mandatario y al senador Cepeda de querer armar un golpe de Estado. “Hay que cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información. No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, dijo con contundencia. Lea también: Fajardo y Petro pelearon en redes por desconocimiento de los resultados: “recapacite y acepte la derrota”

Bloque de preguntas y respuestas: