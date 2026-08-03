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Empresario paisa lleva 10 días desaparecido y su carro apareció incendiado en Santander

Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, iba a comprar un lote en el corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo, y varios sujetos lo habrían raptado.

  • Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, se movilizaba en esta camioneta rumbo al corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. Sin embargo, el automotor apareció incendiado en Cimitarra, Santander, y este hombre no aparece. FOTOS: CORTESÍA
    Luis Fernando Quiroz Muñoz, de 56 años, se movilizaba en esta camioneta rumbo al corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia. Sin embargo, el automotor apareció incendiado en Cimitarra, Santander, y este hombre no aparece. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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El empresario antioqueño de la construcción Luis Fernando Quiroz Muñoz se encuentra desaparecido hace 10 días, luego de que saliera de su casa, en Medellín, para negociar un lote en Puerto Triunfo, Antioquia. Lo único que se sabe es que su camioneta apareció incendiada en un camino de trocha de Cimitarra, Santander.

Este hombre, de 56 años, salió de su casa, en el barrio La Castellana, comuna 11 (Laureles-Estadio), en la mañana del viernes 24 de julio y le dijo a sus familiares que iba a hacer un negocio en el corregimiento Doradal, de este municipio del Magdalena Medio antioqueño. Pero después de varias horas se le perdió el rastro.

Según allegados, hombres armados lo habrían interceptado y montado a la camioneta para llevárselo a un paraje desconocido. Un par de días después, mediante seguimientos del GPS de la camioneta en la que se transportaba, encontraron el automotor incendiado en una vereda, a casi tres horas del destino inicial del empresario.

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Se conoció que este empresario de la construcción tenía intenciones de comprar un lote en Doradal, pero se investiga si se habría usado esta transacción como señuelo para raptarlo. Sin embargo, hasta el momento no habrían llamado a los familiares para pedirles dinero por su liberación.

De acuerdo con la revisión del GPS del vehículo, Luis Fernando tomó la autopista Medellín-Bogotá para llegar hasta este corregimiento de Puerto Triunfo. Sin embargo, posteriormente, el trazado habría continuado por la Ruta del Sol, finalizando en Cimitarra.

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Trascendió que habría videos de seguridad que mostrarían cómo presuntos criminales habrían increpado a Luis Fernando para llevárselo en su propia camioneta, luego de que se encontrara con ellos en Doradal.

Los familiares piden que, si tienen alguna información sobre su paradero, la den a conocer. Como signo particular en su cuerpo, tiene una cicatriz quirúrgica en su rodilla derecha, producto de una intervención por una fractura que tuvo.

Si tiene alguna información sobre su paradero, puede comunicarse con la unidad de desaparecidos del CTI de la Fiscalía, en el teléfono 590 3108, en las extensiones 41665, 41709 y 41825. También puede hacerlo en el celular 318 532 4474.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Quién es Luis Fernando Quiroz Muñoz, el empresario desaparecido en Antioquia?
Luis Fernando Quiroz Muñoz es un empresario antioqueño de la construcción, de 56 años, desaparecido desde el 24 de julio de 2026, luego de salir de Medellín con destino a Doradal, en Puerto Triunfo, para negociar la compra de un lote.
2. ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Luis Fernando Quiroz Muñoz?
Según la información conocida, el empresario salió de su vivienda en Medellín rumbo a Doradal y posteriormente perdió todo contacto con su familia. Días después, su camioneta fue encontrada incinerada en una zona rural de Cimitarra, Santander, mientras las autoridades continúan investigando su paradero.
3. ¿Dónde fue encontrada la camioneta del empresario desaparecido en Antioquia?
El vehículo de Luis Fernando Quiroz Muñoz fue localizado completamente incendiado en una vereda del municipio de Cimitarra, Santander, a varias horas del lugar donde tenía previsto realizar la negociación inmobiliaria.
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