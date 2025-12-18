“Normalizaron prácticas corruptas”: las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal para enviar a prisión a exministros Bonilla y Velasco

Antes de que estallara el escándalo por corrupción en la UNGRD, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estaban en la cima del poder político en el país. Eran los jefes de dos de las carteras más importantes del Gobierno: Hacienda y el Interior. No tenían que pedir cita para entrar a la oficina del presidente Petro; tenían poder, influencia y la bendición del jefe de Estado.
Sin embargo, cuando se destapó el saqueo, sobre los exfuncionarios empezó a posarse una sombra negra. Varios testigos los señalaron como las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba salvar las reformas de Petro, al que no le pedían cita para entrar a su oficina.
Pese a los señalamientos, ambos continuaron al frente de sus ministerios hasta que la presión mediática y judicial los obligó a dar un paso al costado. Meses después, ya fuera del poder, fueron llamados a responder ante la justicia. Y en una decisión del Tribunal Superior de Bogotá fueron enviados a prisión.
A los exfuncionarios, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla y Velasco se declararon inocentes.
La inmunidad que los arropaba desde hacía más de un año no fue más y ahora sus rostros se suman al cuadro de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro presos por saquear los recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Invías.
La magistrada Aura Rosero Baquero, ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión. Y no era para menos. El Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel y, para los exfuncionarios, el peor de los escenarios era terminar presos en sus propias casas. Sin embargo, no fue así.
El despacho rechazó el beneficio de la detención domiciliaria al considerar que los hechos por los que son investigados son muy graves y que estos, al permanecer en sus residencias, podrían fácilmente interferir en el caso. De hecho, el Tribunal advirtió que la Fiscalía General incurrió en un erro al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.
“Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente. Adicionalmente, la Sala advierte que no resulta jurídicamente viable la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención en lugar de residencia, como lo pretende en este caso la Fiscalía”, leyó la magistrada.
En su intervención, la magistrada explicó que el análisis del despacho trascendió la situación personal de los procesados y se concentró en el impacto institucional que tendrían las conductas investigadas. “Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, señaló.