Puerto Rico (Meta) estuvo 2 días cerrado por amenazas atribuidas a grupos ilegales

En un pueblo fantasma estuvo convertido por dos días el municipio de Puerto Rico (Meta). Una serie de amenazas y órdenes por parte de un supuesto miembro de las disidencias de las Farc que circularon en la población generaron que este lunes y martes todo el comercio de allí estuviera cerrado, que sus habitantes estuvieran confinados y que un grupo de personas pasaran la noche en el parque principal. Las amenazas circularon por cuatro audios —que fueron distribuidos por WhatsApp— y panfletos en los que se les ordenabas a los puertorriqueños dejar de trabajar dos días. Le puede interesar: Así es la presencia en el país de la Segunda Marquetalia, grupo armado que iniciará negociaciones con el Gobierno. En estos audios, conocidos por EL COLOMBIANO, un hombre que se identifica como miembro de la columna Rodrigo Reyes de la Segunda Marquetalia (grupo disidente de las Farc) imparte la amenaza contra los habitantes del municipio, ubicado en el sur del Meta. “Se le avisa para que me haga presencia en la Alcaldía con sus comuneros, con todos los trabajadores, y me lleven los panfletos que le han hecho llegar de parte la coordinadora Iván Merchán y de parte de los otros grupos como paramilitares. Que hagan presencia en la Alcaldía, lo necesito antes de las 9 de la mañana. Que se acate y se cumpla (...) y el que no llegue allá es porque hace parte de esa banda de delincuentes. Debemos de luchar por una comunidad bella y próspera, no por apoyar a los delincuentes que están ocasionando esta banda (sic)”, se escucha en uno.

Esta fue la primera “disposición” del supuesto integrante del grupo armado ilegal, en la que se puede inferir que hubo otros panfletos de grupos paramilitares y que, en efecto, ocasionó que decenas de personas llegaran a la sede de la Alcaldía del pueblo. En otro audio se escucha al mismo sujeto decir: “Para informarle, retomando a las comunidades que se encuentran en la zona, que el que no asista a esa (reunión) que se convocó en el municipio, lo hacemos parte del enemigo que se encuentra en la zona. ¿Por qué? Porque es un beneficio nutrífero (sic) para todo el pueblo, todas las comunidades. Por la comida no se preocupe, porque ahí les tenemos comida, refrigerio para los niños y los adultos. Entonces, por eso no se preocupe, no hay disculpas de que van a aguantar hambre. No, señor, eso es mentira”.

En la parte final, indica que es obligatorio asistir a la reunión y que “el que no participe lo hacemos culpable y que hace parte del enemigo que se encuentra en la zona (sic). Les informo que la nueva orden es que me paren el trabajo por dos días para que participen todo el mundo, trabajadores, raspachines, fornaleros, lo que haiga (sic) en la zona, en la vereda. Todo el mundo participen ahí (sic) en esta nueva orden. El que no acate la orientación que les estoy dando se hace responsable de las medidas que tomaremos nosotros, ya que en la ofensiva estamos registrando el terreno finca por finca”. Este aparte tuvo como consecuencia que los habitantes del municipio estuvieran confinados en sus hogares y que almacenes, tiendas, mercados, restaurantes y otros negocios estuvieran cerrados el lunes y el martes de esta semana.

“Todo el mundo que haga parte del comercio de acá de la población del municipio, debe de asistir a esta reunión que tenemos y el que no participe, estaré en mando (sic) de una unidad de mío para que esté revisando qué negocio está abierto para así mismo tomar medidas represarias (sic) contra ellos”, se escucha en otro audio, que da una clara amenaza a quienes hagan no acaten sus órdenes. Esta situación generó miedo e incertidumbre en la población y que el lunes pasado decenas de personas —entre habitantes de las veredas, jornaleros, madres cabeza de hogar con niños de brazos y adultos mayores— acudieran al parque central, en donde también está la Alcaldía, buscando respuestas de las autoridades. Así mismo, los habitantes del municipio aseguran que hubo alta presencia de soldados y policías en el casco urbano, así como sobrevuelo de helicópteros en la zona.

El alcalde de Puerto Rico, Iván Puentes Molina, estuvo en el parque con las personas que allí se concentraron, a quienes intentó darles un mensaje de tranquilidad y una invitación para que denuncien estos y otros hechos delictivos, como la extorsión, de los que están siendo víctimas. En ese momento, también hablaron algunas personas que, con temor, señalaron el golpe que significa para sus bolsillos dejar de trabajar dos días. En este municipio la principal fuente de empleo es el rebusque y la informalidad.

El mandatario local hizo un llamado urgente a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes; al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente Gustavo Petro, para que le den atención a estos hechos. Este diario también conoció un “comunicado a la opinión pública” de la columna móvil Rodrigo Reyes de la Segunda Marquetalia, en el que responsabiliza a “la banda de Iván Merchán por la violencia, el miedo, el desplazamiento y la extorsión en el departamento del Meta”.