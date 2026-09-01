¿Qué es un enjambre sísmico, el fenómeno que identificó el SGC en Chocó tras el terremoto?

Aún siguen las repercusiones del terremoto de magnitud de 7,4 el 10 de agosto que tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, Chocó, y a una profundidad de 103 kilómetros. En esta región, el Servicio Geológico Colombiano explicó lo que pasada con la actividad telúrica puntualizando la identificación de un enjambre sísmico.

Lo ocurrido a las 7:34 a. m. del 10 de agosto se convirtió en el sismo más devastador y fuertemente sentido en el país en lo corrido del siglo, esto teniendo en cuenta su magnitud y la escala de efectos incluidos daños graves, colapsos de edificaciones, cientos de personas fallecidas y afectaciones en animales. Fue tal su fuerza que la energía liberada por ese movimiento equivale a entre 125 y 130 bombas atómicas de Hiroshima.

Desde ese día y hasta finalizar agosto, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), operada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), registró 1.340 sismos en el departamento del Chocó, con magnitudes locales de entre 0.6 y 4.8 y profundidades de hasta 120 kilómetros.

Con ese escenario, la autoridad geológica hizo un análisis en la ubicación, profundidad y evolución de los movimientos telúricos e identificó dos comportamientos sísmicos importantes. El primero es la secuencia de réplicas en San José del Palmar, epicentro del devastador terremoto. Allí se han concentrado más de 260 sismos alrededor y ocurren en un rango profundo, aproximadamente entre 70 y 105 kilómetros.

Respecto a esto, se ha seguido el patrón clásico de réplicas, donde la frecuencia de los sismos fue sumamente alta inmediatamente después del terremoto y ha ido disminuyendo progresivamente con el paso de los días, siendo las de mayor magnitud la de 4.8 el mismo 10 de agosto y la de 4.3 el 13 de agosto.

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Lo segundo que identificó el SGC en el departamento fue un enjambre sísmico que ha hecho que se registren más de 900 sismos concentrados en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, los cuales han sido superficiales, ubicándose entre los 30 y 60 kilómetros de profundidad.

Diferente al comportamiento de las réplicas, estos movimientos no muestran una disminución progresiva en su frecuencia ni en su magnitud.