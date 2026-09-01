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¿Qué es un enjambre sísmico, el fenómeno que identificó el SGC en Chocó tras el terremoto?

Desde el pasado 10 de agosto se han registrado 1.340 sismos y más de 200 tienen el mismo epicentro. Esto dijo el Servicio Geológico Colombiano.

  • Aparte del modelo clásico de réplicas, en Chocó se ha identificado un enjambre sísmico por parte del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Aparte del modelo clásico de réplicas, en Chocó se ha identificado un enjambre sísmico por parte del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

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hace 4 horas
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Aún siguen las repercusiones del terremoto de magnitud de 7,4 el 10 de agosto que tuvo como epicentro la población de San José del Palmar, Chocó, y a una profundidad de 103 kilómetros. En esta región, el Servicio Geológico Colombiano explicó lo que pasada con la actividad telúrica puntualizando la identificación de un enjambre sísmico.

Lo ocurrido a las 7:34 a. m. del 10 de agosto se convirtió en el sismo más devastador y fuertemente sentido en el país en lo corrido del siglo, esto teniendo en cuenta su magnitud y la escala de efectos incluidos daños graves, colapsos de edificaciones, cientos de personas fallecidas y afectaciones en animales. Fue tal su fuerza que la energía liberada por ese movimiento equivale a entre 125 y 130 bombas atómicas de Hiroshima.

Desde ese día y hasta finalizar agosto, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), operada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), registró 1.340 sismos en el departamento del Chocó, con magnitudes locales de entre 0.6 y 4.8 y profundidades de hasta 120 kilómetros.

Con ese escenario, la autoridad geológica hizo un análisis en la ubicación, profundidad y evolución de los movimientos telúricos e identificó dos comportamientos sísmicos importantes. El primero es la secuencia de réplicas en San José del Palmar, epicentro del devastador terremoto. Allí se han concentrado más de 260 sismos alrededor y ocurren en un rango profundo, aproximadamente entre 70 y 105 kilómetros.

Respecto a esto, se ha seguido el patrón clásico de réplicas, donde la frecuencia de los sismos fue sumamente alta inmediatamente después del terremoto y ha ido disminuyendo progresivamente con el paso de los días, siendo las de mayor magnitud la de 4.8 el mismo 10 de agosto y la de 4.3 el 13 de agosto.

Lea también: En menos de una hora, Chocó registró tres sismos de hasta 4,4 de magnitud en la mañana de este jueves

Lo segundo que identificó el SGC en el departamento fue un enjambre sísmico que ha hecho que se registren más de 900 sismos concentrados en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, los cuales han sido superficiales, ubicándose entre los 30 y 60 kilómetros de profundidad.

Diferente al comportamiento de las réplicas, estos movimientos no muestran una disminución progresiva en su frecuencia ni en su magnitud.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico, según lo detallan autoridades y expertos, es una sucesión de múltiples temblores que ocurren en una misma zona durante un período de tiempo determinado. A diferencia del comportamiento tradicional de réplicas, no existe un único terremoto de gran magnitud que destaque claramente como el detonante de todos los demás; en su lugar, se presentan múltiples sismos de magnitudes similares.

Adicional, hay una frecuencia variable. Esto quiere decir que los temblores ocurren de manera intermitente, con magnitudes diversas y tasas de ocurrencia que suben y bajan de forma variable en lugar de decaer progresivamente. Los enjambres comúnmente están asociados con la actividad de fallas geológicas locales y cambios de esfuerzos dentro de la corteza terrestre.

Sobre el enjambre identificado en Chocó, la gran mayoría de sismos han sido de magnitud inferior a 3.0, por lo que no suelen ser percibidos por la población. Sus picos más importantes han sido de magnitud 3,7 el 21 de agosto, 4,1 el 24 de agosto y el más fuerte fue de 4,4 ocurrido el 27 de agosto.

Este enjambre, según los científicos del SGC, no es una extensión directa de la ruptura que generó el terremoto del 10 de agosto, por lo que hay varias hipótesis respecto a la causal de este fenómeno.

La principal plantea que la tremenda cantidad de energía liberada por el terremoto de 7.4 alteró el equilibrio de esfuerzos en las rocas de las zonas circundantes. El cambio en las fuerzas del subsuelo pudo haber generado las condiciones necesarias para facilitar la activación de fallas y estructuras geológicas distintas.

Por otro lado se investiga el movimiento tectónico pudo propiciar la migración de fluidos provenientes de la placa de Nazca que se encuentra en subducción, esto teniendo en cuenta que bajo ciertas condiciones, estos fluidos pueden lubricar o alterar las fallas en zonas menos profundas, favoreciendo la generación de sismicidad.

A pesar de la existencia de esta particularidad, el SGC ha enfatizado que la presencia de un enjambre no significa que vaya a ocurrir un sismo más fuerte, por lo que no se puede determinar si ocurrirá otro evento mayor, en qué momento pasará o qué magnitud tendría.

También, estos enjambres pueden mantenerse activos durante días, semanas o incluso meses antes de disminuir gradualmente o desaparecer, y no es la primera vez que ocurre en Colombia, pues en regiones como el clúster sísmico del Cauca ya se ha visto este fenómeno.

Siga leyendo: Triple temblor en Chocó y Antioquia durante la madrugada: magnitud y epicentro

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué municipios de Chocó se concentra el enjambre sísmico?
El enjambre sísmico se concentra principalmente en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. El SGC ha registrado allí más de 900 sismos, generalmente superficiales y ubicados entre 30 y 60 kilómetros de profundidad.
¿El enjambre sísmico de Chocó puede provocar otro terremoto fuerte?
La presencia de un enjambre sísmico no significa que necesariamente vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. El SGC señala que no es posible determinar si sucederá otro evento, cuándo ocurriría ni qué magnitud tendría.
¿Por qué se produjo el enjambre sísmico después del terremoto de Chocó?
El SGC investiga varias hipótesis. Una plantea que la energía del terremoto modificó los esfuerzos en las rocas y activó otras fallas; otra considera una posible migración de fluidos asociados con la subducción de la placa de Nazca.
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