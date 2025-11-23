¿Qué hay detrás de los “despidos masivos” en Minjusticia y MinTic?

Luego de que el pasado jueves renunciara por recomendaciones médicas, César Julio Valencia Copete, del Ministerio de Justicia, se designó como ministro encargado a Andrés Idárraga. Venía de ser Secretario de Transparencia y, luego de que Presidencia lo confirmara, pasó a ser el jefe de despacho por el momento de la cartera. Sin embargo, horas después de su anuncio, por redes sociales se conocieron unas denuncias sobre unos supuestos “despidos masivos” en dicho ministerio, que además, también involucrarían al MinTic.

Y es que esta no sería la primera vez que este tipo de denuncias salen a la luz, por lo menos en la cartera del Ministerio de Tecnología. No son temas nuevos. Sobre todo porque se trataría de renuncias protocolarias o “despidos” que, desde la llegada de Carina Murcia Yela, estarían llamando cada vez más la atención en los pasillos del ministerio.

Solo que ahora ya salió de sus fronteras y llegó a redes; allí no hay forma de ocultarlas. Justamente, una fuente dentro del MinTic que prefiere reservar su identidad, consultada por este diario sobre el tema, aseguró que “sé que quieren dejarnos desmantelado al ministerio en temas técnicos muy importantes”.

Esto se enlaza con lo que varios usarios han develado sobre esto: que los despidos corresponden a puestos que se encargan de responder a procesos complejos muy largos y de conocimientos técnicos específicos, que requieren de mucho tiempo de adaptación dentro de los cargos.

“Están desmantelando varias absolutamente técnicas que llevan procesos muy largos como los que te mencioné, por ejemplo, la persona que llevaba adelante todos los procesos sansionatorios contractuales; la que tenía la trazabilidad de Centro Poblados –que firmaba esos procesos–; la subdirectora de inspección de vigilancia y control, que llevaba adelante mas de 1500 investigaciones por incumplimiento de normas resultaría del sector TIC, etc. No hubo un empalme porque sacaron a estas personas de un momento para otro, entonces la gran pregunta es: ¿quién va a llegar?”, aseguró la misma fuente.

Por otro lado, estaría el tema de que en dicho ministerio, se estarían entregando contratos a personas muy cercanas del presidente, como lo es Farid Ameth Hernández -creador del programa de “Edocumunicación - Digital IA”, y que habría firmado contratos con el Estado y figuró como parte del equipo de empalme del presidente Petro cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá.