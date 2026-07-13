Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede

A menos de un mes del cambio de Gobierno, un nuevo choque político surgió entre el presidente, Gustavo Petro, y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El mandatario saliente ordenó que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la ceremonia de posesión del próximo 7 de agosto, argumentando que, hasta el momento del juramento presidencial, él sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares.
La decisión fue anunciada por Petro a través de su cuenta en X, donde aseguró que conserva la autoridad sobre todas las instalaciones militares y policiales hasta que concluya oficialmente su mandato con la posesión del nuevo jefe de Estado.
“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo”, escribió el mandatario.
Con ese argumento, impartió una instrucción directa para impedir que una guarnición militar sea utilizada como escenario de la transmisión del mando presidencial.
“Luego, en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, señaló.
Pero, según juristas, el presidente Petro olvida que esa autorización le corresponde al Congreso y que su gobierno termina el 6 de agosto a la medianoche.