Así fue como se logró la captura del nuevo implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Después de presuntamente responsabilizar a dos personas por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, las investigaciones volvieron a implicar a Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, en este hecho registrado en la noche del 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.
Este hombre fue capturado en la tarde del jueves en el municipio de Bello y este viernes se realizaron las audiencias concentradas para determinar su responsabilidad en estos hechos y determinar si es enviado a una cárcel o si puede continuar en el proceso con otra decisión judicial.