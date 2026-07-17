Así fue como se logró la captura del nuevo implicado en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Después de presuntamente responsabilizar a dos personas por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, las investigaciones volvieron a implicar a Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, en este hecho registrado en la noche del 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño. Este hombre fue capturado en la tarde del jueves en el municipio de Bello y este viernes se realizaron las audiencias concentradas para determinar su responsabilidad en estos hechos y determinar si es enviado a una cárcel o si puede continuar en el proceso con otra decisión judicial.

El nombre de Tobón Correa no es la primera vez que suena en este proceso. De hecho, el abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien defiende los intereses de la familia del ingeniero forestal, señaló que en un primer momento el capturado habría rendido una declaración en la que responsabilizó a quienes fueron capturados inicialmente. “Este hombre había dado una declaración previa hace varios años e implicó a dos personas que fueron capturadas y hasta las llevaron a juicio. Sin embargo, fueron absueltas porque estas no tenían ninguna relación con lo que había dicho el declarante”, explicó el abogado. Entérese: “Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido Esta situación hace referencia al proceso que se surtió contra José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, a quien detuvieron en septiembre de 2022 y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, capturado el 22 de febrero de 2023. A ambos se les responsabilizó por estos hechos y hasta les imputaron cargos por desaparición forzada. Pero en este proceso judicial se logró determinar que estas dos personas, a quienes se les señala de ser integrantes del grupo delincuencial El Mesa, no habrían tenido ninguna responsabilidad en estos hechos, por lo que el juez finalmente los absolvió de este caso. “La información que se tiene es que la declaración que había dado Tobón buscaría desviar la línea investigativa”, explicó del Río.

Con un proceso en ceros, se reiniciaron las investigaciones por la presión de la familia y su defensa y estas terminaron regresando a Tobón Correa como presunto responsable de lo ocurrido con este ingeniero, a quien se le perdió el rastro después de salir de un establecimiento comercial de este municipio del Norte. Las pistas terminaron estableciendo que alias El Paisa habría tenido una presunta participación activa en la desaparición de Peláez Yepes, por lo que emitieron una orden de captura, la cual hicieron efectiva en un barrio del municipio de Bello. Le puede interesar: “Quiero encontrar a Camilo como esté, ha sido un tiempo demasiado largo” Tras su detención, entre el jueves y el viernes se desarrollaron las audiencias concentradas y la captura en contra de Tobón Correa fue legalizada, mientras se avanza en todo el resto de este proceso judicial para definir si es enviado a prisión, tal como lo solicitarían los familiares del ingeniero forestal. Este hecho estaría relacionado con un secuestro y el objetivo de los criminales sería pedir dinero a los familiares para su liberación. Sin embargo, se lo habrían llevado a una vereda de San Andrés de Cuerquia y de ahí no se supo nada más.

Los detenidos iniciales serían integrantes del grupo delincuencial El Mesa, que en este municipio del Norte antioqueño se enfoca, principalmente, al tráfico de estupefacientes. La decisión de cometer este secuestro se debería a la necesidad de estos criminales de obtener más rentas criminales. Claudia Yepes, mamá de este ingeniero, le contó a EL COLOMBIANO el pasado 3 de abril, cuando se cumplieron cuatro años de la desaparición, que no pierde la esperanza de poder encontrar a su hijo y que no cesará en su lucha hasta lograr su cometido, pese a lo extenuante de esta labor, que ya cumple 1.565 días. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes