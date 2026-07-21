¿Quién es Honorio Enríquez? El uribista que, con los votos del petrismo, le ganó el pulso a De la Espriella en el Senado

Tras una puja en el Senado, Honorio Henríquez Pinedo, oriundo de Santa Marta, fue elegido presidente de esa corporación. Se enfrentó a Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno electo, y logró quedarse con una de las dignidades más importantes de la cámara alta. Es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político y estudios en Seguridad y Defensa Nacional. Tiene 54 años. Lleva 12 años como congresista y milita en el Centro Democrático desde la fundación misma del partido uribista, en 2013. Llegó al Senado en las elecciones de 2014 y desde entonces ha representado a la región Caribe. Ha integrado la Comisión Séptima del Senado. Su trayectoria política comenzó, sin embargo, en el poder ejecutivo, como heredero político de su tío materno, el histórico dirigente liberal guajiro Miguel Pinedo Vidal. Tras desempeñarse como secretario general de Fernando Londoño Hoyos en el Ministerio del Interior, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró en 2006 director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), cargo que ocupó hasta 2012. Incluso permaneció en la entidad después de la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia, cuando ambos aún mantenían una alianza política.

Henríquez dejó la entidad en 2012, en medio del distanciamiento entre Uribe y Santos por el proceso de paz con las FARC. Por otro lado, un escándalo rodea a su familia: su tío, Miguel Pinedo Vidal, fue condenado por vínculos con grupos paramilitares. Fiel a la línea uribista, Henríquez respaldó el ‘No’ en el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz. En 2018 perdió temporalmente su curul luego de que el Consejo de Estado detectara irregularidades en los escrutinios de las elecciones legislativas de 2014, decisión que benefició al movimiento MIRA, al que se le reconocieron tres escaños. La medida afectó, entre otros, a Henríquez, quien salió momentáneamente del Senado. Su paso por fuera del Congreso fue breve. En marzo de 2018 recuperó presencia en el Legislativo al resultar nuevamente elegido para el periodo 2018-2022, coincidiendo con el ascenso del Centro Democrático al poder con Iván Duque. Durante ese gobierno, su esposa fue vinculada a la Unidad para las Víctimas, mientras que su hermano ocupó la dirección regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en La Guajira.

¿Qué buscaría en el Senado?

En el plano legislativo, Henríquez contrasta la imagen de operador político uribista con la de un congresista de producción prolífica. En poco más de una década ha sido impulsor de 36 leyes orientadas a la salud, el empleo, la educación, el emprendimiento y la protección de la familia y los jóvenes. Entre sus iniciativas más visibles figuran la ley de reducción de la jornada laboral, tramitada junto al propio Uribe, y la norma orientada a disminuir el desperdicio de alimentos y combatir el hambre en el país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su agenda en el Senado se ha concentrado además en la defensa del sistema de salud y pensional, la generación de empleo formal, tarifas de energía más equitativas para la región Caribe y el control de proyectos que, según su criterio, vulneran derechos de los colombianos.

Esa combinación de cercanía con Uribe —quien lo ha defendido reiteradamente durante las últimas semanas— y trabajo legislativo sectorial explica en parte su aspiración a la presidencia del Congreso, respaldada por el expresidente y por el peso numérico de su partido. Y con la sorpresa del respaldo del petrismo.

Es más, Iván Cepeda, quien se quedó con un escaño en el Senado tras perder las elecciones presidenciales, como le corresponde, mostró su voto por Henríquez, algo casi imposible de pensar hace tan solo unos meses. Así, Henríquez llegó al cargo con apoyos de su partido, los de la oposición petrista y apoyos adicionales de sectores tradicionales que públicamente habían anunciado otros respaldos —56 votos a su favor—, imposibles de identificar por tratarse de una votación secreta y de partidos que son considerados “bisagra”. Lea también: Lara acepta derrota en el Senado y felicita al nuevo presidente: “Listos para trabajar de manera armónica”

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