¿Quién es Honorio Enríquez? El uribista que, con los votos del petrismo, le ganó el pulso a De la Espriella en el Senado

Tras una puja en el Senado, Honorio Henríquez Pinedo, oriundo de Santa Marta, fue elegido presidente de esa corporación. Se enfrentó a Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno electo, y logró quedarse con una de las dignidades más importantes de la cámara alta.
Es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político y estudios en Seguridad y Defensa Nacional. Tiene 54 años.
Lleva 12 años como congresista y milita en el Centro Democrático desde la fundación misma del partido uribista, en 2013. Llegó al Senado en las elecciones de 2014 y desde entonces ha representado a la región Caribe. Ha integrado la Comisión Séptima del Senado.
Su trayectoria política comenzó, sin embargo, en el poder ejecutivo, como heredero político de su tío materno, el histórico dirigente liberal guajiro Miguel Pinedo Vidal.
Tras desempeñarse como secretario general de Fernando Londoño Hoyos en el Ministerio del Interior, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró en 2006 director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), cargo que ocupó hasta 2012. Incluso permaneció en la entidad después de la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia, cuando ambos aún mantenían una alianza política.