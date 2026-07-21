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Este es el ciudadano neerlandés que capturaron cuando llegaba en un bus a la Terminal del Norte, en Medellín

Se trata de un hombre, de descendencia portuguesa, quien era buscado por tráfico de drogas en el viejo continente. Llegaba procedente de Barranquilla.

  • El neerlandés José Rodrigues de Cova, de 50 años, fue capturado por la Policía Metropolitana y funcionarios de Migración Colombia al verificar que era buscado por el delito de
    El neerlandés José Rodrigues de Cova, de 50 años, fue capturado por la Policía Metropolitana y funcionarios de Migración Colombia al verificar que era buscado por el delito de
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 21 minutos
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Cuando llegaba de un viaje de más de 14 horas en un bus intermunicipal desde Barranquilla, un ciudadano neerlandés fue capturado por la Policía Nacional y Migración Colombia en la Terminal del Norte, de Medellín, al tener una circular roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.

El extranjero, identificado como José Rodrigues de Cova, de 50 años, descendió del bus y ya lo estaban esperando las autoridades para proceder con su detención, luego de que tuvieran información de este viaje desde la capital del Atlántico, en medio de las investigaciones que se llevaban desde hace varios años.

La directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, explicó que “este ciudadano era requerido mediante circular roja de Interpol por las autoridades de los Países Bajos por el delito de tráfico de drogas. La acción fue posible gracias a una alerta generada en los sistemas de información de la entidad”.

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De acuerdo con las investigaciones, Rodrigues de Cova tenía una solicitud por presuntos movimientos de estupefacientes a través de la isla de Bonaire, la cual forma parte del Reino de los Países Bajos y se encuentra continentalmente en el Caribe americano.

Al parecer, a través de esta isla coordinaría los movimientos para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa, situación por la que le fue impuesta este requerimiento internacional, por el cual lo buscaban en 195 países del mundo.

Este neerlandés, de descendencia portuguesa, se encontraba en Colombia bajo una condición migratoria irregular, puesto que habría ingresado por tierra al país, todo con el fin de evadir el accionar de las autoridades internacionales que lo requerían.

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Se espera que en próximas el detenido sea presentado ante un fiscal de asuntos internacionales para avanzar en los trámites de extradición a las autoridades de Países Bajos para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Esta detención deja en evidencia los movimientos de las estructuras trasnacionales en Medellín, principalmente, que se ha convertido en los últimos años en un centro de negociaciones de bandas criminales de todo el mundo para el tráfico de armas y de drogas.

De acuerdo con Migración Colombia, solo en Antioquia se han hecho procedimientos legales con 230 extranjeros desde 2022 por diversos delitos, siendo los principales el tráfico de estupefacientes y los casos de explotación sexuales de menores de edad y de adultos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué fue capturado un ciudadano neerlandés en la Terminal del Norte de Medellín?
El neerlandés José Rodrigues de Cova, de 50 años, fue capturado porque tenía una circular roja de Interpol emitida por las autoridades de los Países Bajos por el presunto delito de tráfico de drogas. La detención fue realizada por la Policía Nacional y Migración Colombia al llegar en un bus procedente de Barranquilla.
2. ¿Quién es José Rodrigues de Cova y de qué lo acusan las autoridades?
José Rodrigues de Cova es un ciudadano neerlandés de ascendencia portuguesa requerido internacionalmente por una investigación relacionada con el presunto tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, habría coordinado movimientos de droga a través de la isla de Bonaire con destino a Estados Unidos y Europa.
3. ¿Qué relación tendría la isla de Bonaire con la investigación contra el ciudadano neerlandés?
Las investigaciones indican que Bonaire habría sido utilizada como punto estratégico para coordinar el tráfico internacional de drogas. De acuerdo con la información oficial, desde esa isla se habrían organizado envíos de estupefacientes hacia Estados Unidos y países europeos.
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