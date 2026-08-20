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Ella es María Victoria Pineda, la gemela de la primera dama que mantiene un bajo perfil en el círculo de De la Espriella

La hermana de la primera dama, aparte de estar en el entorno familiar del presidente, tiene un vínculo laboral con el abogado.

  • Ana Lucía Pineda y su hermana, María Victoria, han sido calificadas en redes como dos “gotas de agua” por sus similitudes físicas, sin embargo, su forma de trabajar es diferente. Fotos: Colprensa y redes sociales
    Ana Lucía Pineda y su hermana, María Victoria, han sido calificadas en redes como dos “gotas de agua” por sus similitudes físicas, sin embargo, su forma de trabajar es diferente. Fotos: Colprensa y redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Dentro del círculo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, la familia de su esposa, Ana Lucía Pineda, ha quedado en el foco de la opinión pública. Entre todos los miembros de la familia de la primera dama ha llamado la atención el parecido físico de su hermana gemela, María Victoria Pineda Aruachán, pues en redes las califican como “dos gotas de agua”.

El lazo de María Victoria con su cuñado, el presidente Abelardo De La Espriella, no solo es familiar, sino que también está estrechamente cruzado por lo laboral, pues según los registros de la base empresarial Dun & Bradstreet, María Victoria figura como principal y representante autorizada de la sociedad Dominio De La Espriella S.A.S., con domicilio en la ciudad de Barranquilla.

Igualmente, forma parte del bufete De la Espriella Lawyers en Bogotá, firma en la que también trabaja su hermana mayor, Lilian María Pineda, quien se desempeña allí como gerente financiera, según lo recopiló el portal Las2orillas.

Lea también | Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”

Ana Lucía y María Victoria nacieron en Montería el 8 de octubre de 1987. Las hermanas Pineda crecieron en Barranquilla antes de trasladarse a Bogotá para estudiar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana.

Tras obtener su título profesional, María Victoria construyó una destacada trayectoria en el ámbito corporativo y de gestión. Como graduada en Administración y Dirección de Empresas, ha tenido diferentes experiencias gerenciales, siendo una de ellas como jefa de mercadeo en la Universidad del Sinú.

A diferencia del camino de alta exposición pública que hoy recorre su hermana, María Victoria ha optado por mantener un rumbo estrictamente profesional y alejado de los reflectores políticos, por lo que más que dos “gotas de agua”, son más como “el agua y el aceite”.

La diferencia más marcada entre las gemelas radica en su rol ante el servicio público y el trabajo por el bienestar social. Mientras Ana Lucía brilla y ejerce un liderazgo de gran visibilidad al lado de su esposo estando al frente de la iniciativa “Colombia un solo corazón” que se encarga analizar y coordinar las ayudas destinadas a las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, María Victoria prefiere mantener el bajo perfil que siempre la ha caracterizado.

Dentro del círculo del presidente, mientras la primera dama asume la vocería de esta gran causa nacional bajo el escrutinio público, María Victoria continúa enfocada en sus responsabilidades dentro del sector privado y el bufete corporativo.

Siga leyendo: ¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es María Victoria Pineda Aruachán?
María Victoria Pineda Aruachán es la hermana gemela de la primera dama Ana Lucía Pineda. Es administradora de empresas y ha desarrollado su trayectoria profesional en cargos gerenciales y en el sector privado.
¿Qué relación tiene María Victoria Pineda con Abelardo de la Espriella?
María Victoria Pineda es cuñada del presidente Abelardo de la Espriella. Además del vínculo familiar, figura como principal y representante autorizada de Dominio De La Espriella S.A.S. y trabaja en el bufete De la Espriella Lawyers.
¿Qué diferencia hay entre Ana Lucía y María Victoria Pineda?
Aunque son hermanas gemelas, sus actividades profesionales son distintas. Ana Lucía tiene un papel público junto al presidente y lidera la iniciativa “Colombia un solo corazón”, mientras María Victoria mantiene un perfil más privado y continúa enfocada en el sector corporativo.
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