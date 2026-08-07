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Quiénes son Ana Lucía Pineda y los hijos de Abelardo de la Espriella, la nueva familia presidencial

Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, y sus cuatro hijos llegan hoy a la Casa de Nariño para acompañarlo.

  • Quiénes son Ana Lucía Pineda y los hijos de Abelardo de la Espriella, la nueva familia presidencial
El Colombiano
El Colombiano
07 de agosto de 2026
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Desde este viernes 7 de agosto, los colombianos empiezan a familiarizarse con quienes ocuparán, durante los próximos cuatro años, el papel de primera familia. La componen el presidente Abelardo de la Espriella, su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Pineda está casada con De la Espriella desde 2008. Su padre, también abogado, ejerció como notario en Cartagena durante el gobierno de Álvaro Uribe y luego se desempeñó como notario 32 de Bogotá hasta 2022. A diferencia de su esposo, Pineda mantuvo un perfil públicamente discreto hasta la campaña presidencial, aunque en los últimos meses ha ganado notoriedad por compartir momentos familiares en redes sociales.

De la Espriella y Pineda tienen cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. La familia sucede en la Casa de Nariño al expresidente Gustavo Petro, cuya expareja, Verónica Alcocer, también fue objeto de atención pública durante el cuatrienio anterior.

De la Espriella se posesionó este 7 de agosto, fecha en la que la Constitución fija el inicio del período presidencial, coincidente con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Su mandato se extiende hasta el 7 de agosto de 2030. Lo acompaña como vicepresidente el economista José Manuel Restrepo.

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