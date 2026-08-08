Abelardo de la Espriella posesionó a sus 18 ministros, al director del Dapre y a la consejera para las regiones

Ya con la banda presidencial impuesta y el juramento hecho ante el presidente del Senado, el presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los 18 ministros de sus gabinete, además de su secretaria para las Comunicaciones, la consejera presidencial para las regiones y el director del Dapre.
Desde el momento en que ganó las elecciones junto a su fórmula, José Manuel Restrepo, De la Espriella estuvo anunciando hasta una semana antes de concretar el cambio de mando las personas que lo acompañarían como ministros de las diferentes carteras. Estos nombramientos ya se hicieron oficiales y ahora su gabinete podrá asumir sus respectivas funciones.
La posesión de los diferentes ministros se realizó en una ceremonia privada en el Batallón Pichincha, en Cali, lugar desde donde dio su primer discurso como presidente de Colombia. El evento se realizó una vez finalizó la posesión presidencial en el Arena USC.