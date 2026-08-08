Abelardo de la Espriella posesionó a sus 18 ministros, al director del Dapre y a la consejera para las regiones

Ya con la banda presidencial impuesta y el juramento hecho ante el presidente del Senado, el presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los 18 ministros de sus gabinete, además de su secretaria para las Comunicaciones, la consejera presidencial para las regiones y el director del Dapre. Desde el momento en que ganó las elecciones junto a su fórmula, José Manuel Restrepo, De la Espriella estuvo anunciando hasta una semana antes de concretar el cambio de mando las personas que lo acompañarían como ministros de las diferentes carteras. Estos nombramientos ya se hicieron oficiales y ahora su gabinete podrá asumir sus respectivas funciones. La posesión de los diferentes ministros se realizó en una ceremonia privada en el Batallón Pichincha, en Cali, lugar desde donde dio su primer discurso como presidente de Colombia. El evento se realizó una vez finalizó la posesión presidencial en el Arena USC.

¿Quiénes conforman el gabinete de Abelardo de la Espriella?

El presidente De la Espriella tendrá en su equipo de ministros a 9 hombres y 9 mujeres. La lista de posesionados la encabeza Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior. Las relaciones internacionales quedan a cargo de Omar Bula Escobar, nuevo canciller de Colombia. Las finanzas y el manejo del presupuesto es responsabilidad de Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. El ministro de Justicia es el abogado penalista Iván Cancino mientras que el ministro de Defensa es el general retirado Jorge Eduardo Mora. Para el campo las decisiones son responsabilidad del administrador de empresas, Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Lea también | “La coca dará paso al coco, al cacao, al café”: así fue la posesión de De la Espriella en Cali Quien asume la tarea de resolver la crisis desencadenada en el gobierno saliente es la abogada Ana María Vesga, ministra de Salud y Protección Social. Otra jurista, Natalia López, asume el liderazgo de todo lo relacionado con la generación y formalización del empleo además de la protección de los derechos de los trabajadores como ministra de Trabajo. El reto de evitar un apagón en el territorio nacional lo asume la ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía. Mauricio Gómez Amín, abogado y quien fuera jefe de debate en la campaña de De la Espriella es el ministro de Comercio, Industria y Turismo. El presidente también posesionó a dos funcionarios cuyo nombramiento se compartió al público a la par. Fabio Arjona Hincapié es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mientras que Viviane Morales ya asume como ministra de Educación. El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, es el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Otra exmandataria local, Elsa Noguera, fue posesionada como ministra de Transporte.

La periodista Alexandra Falla ya es la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La también periodista y exsenadora Paola Holguín es la ministra de Cultura. Una administradora con experiencia en trabajo con comunidades, Juliana Gutiérrez, es la ministra de Deporte y la ingeniera industrial cuya hoja de vida fue seleccionada del Banco de talentos, Claudia Benavides, es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. El gabinete fue descrito por José Manuel Restrepo, vicepresidente, como “colombianos dispuestos a dejar el corazón para servirle al país”. “Hay muchos desafíos por enfrentar, pero con el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella sacaremos a nuestra nación adelante”, agregó Restrepo en su cuenta de X.

Junto a los ministros también se posesionó la abogada barranquillera Valerie Lafaurie García como consejera Presidencial para las Regiones. María Fernanda Sandoval es la secretaria para las Comunicaciones y Prensa. Otro de los posesionados fue Carlos Andrés Ríos Puerta, quien tendrá la misión de dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El abogado y docente tendrá la misión de liderar la entidad que es el principal apoyo técnico y administrativo del jefe de Estado. El Despacho Presidencial será dirigido por el politólogo Nicolás Gómez Arenas, quien hace parte de las bases del movimiento Salvación Nacional. Siga leyendo | Lo que sigue tras la posesión del presidente De la Espriella: “Nadie sobra en la Patria Milagro” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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