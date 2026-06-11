Quintero volvió a modificar el manual de funciones de Supersalud y adicionó 9 cargos en plena crisis

Daniel Quintero aterrizó en la dirigencia de la Superintendencia de Salud con varios escándalos por presunta corrupción encima de sí mismo, relacionados con sus épocas como alcalde de Medellín. Sumado a eso, el sistema de salud que ahora tiene a cargo también carga el lastre de la corrupción, del desbordamiento de servicios, de la crisis: deudas, falta de medicamentos e instalaciones.

En medio de ese panorama, Quintero emitió una resolución en la que cambió el manual de funciones de la entidad para permitir que 4 asesores del despacho puedan acreditar “cualquier Núcleo Básico del Conocimiento”.