Centro Carter felicitó a Colombia por unas elecciones pacíficas y bien organizadas: “Participación electoral récord”

En una declaración publicada desde Atlanta, la directora de la Misión de Expertos Electorales del Centro Carter, Jennie Lincoln, no escatimó en elogios hacia el proceso electoral colombiano. “Colombia registró una participación electoral récord del 63,6%, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país”, afirmó la directora de la misión. Ese dato de participación no es menor. En un contexto polarizado, bajo dos candidatos que se lanzaron acusaciones mutuas durante toda la campaña y en medio de una polarización que, según el propio Centro Carter, “eclipsó el debate sobre propuestas programáticas”, que haya habido una alta afluencia de personas en las urnas muestra que el instrumento democrático en el país es robusto y el organismo no lo pasó por alto.

La organización también destacó la rapidez y transparencia con la que la Registraduría Nacional condujo la jornada. Los resultados preliminares, que dieron a Abelardo de la Espriella el 49,66% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda, fueron anunciados apenas una hora después del cierre de la votación, que en definitiva muestra la capacidad logística del sistema electoral en el país. Además, el Centro Carter elogió al ente electoral por organizar la segunda vuelta “de manera eficiente y transparente en un plazo breve”, incluso en zonas del país con desafíos de seguridad, donde la votación también se llevó a cabo con normalidad.

¿Qué más se dijo?

Sin embargo, el centro no cerró los ojos ante las sombras que acompañaron el proceso. En su declaración, se advirtió que la contienda estuvo marcada por denuncias de compra de votos, coacción al elector y presiones ejercidas por grupos armados ilegales en algunas regiones del país, factores que, a su juicio, contribuyeron a aumentar la desconfianza pública y a profundizar la polarización política que ya venía atravesando Colombia desde la primera vuelta. Esta misión, integrada por once especialistas provenientes de Alemania, Brasil, Dinamarca, España y Estados Unidos, centró su trabajo en la veeduría del marco jurídico del proceso colombiano, el funcionamiento de las autoridades electorales, el registro de partidos y candidaturas, la justicia electoral, el uso de tecnología en los comicios y los esfuerzos de pedagogía electoral desplegados antes de la jornada. El equipo contó además con el apoyo de profesionales colombianos y personal propio de la organización.